PALLAPUGNO/ La neonata Boutique dell’Acqua al fianco della Subalcuneo

CUNEO CRONACA - La Boutique dell’Acqua entra a far parte della rete di partner della Subalcuneo Pallapugno.

Inaugurata ad inizio luglio, la start up cuneese specializzata nella distribuzione di acque minerali rappresenta un’assoluta novità non solo nella Granda ma in tutto il Nord Italia: un nuovo e semplice modo per acquistare il primo e indispensabile alimento per il corpo umano.



Il punto vendita self service, sito in via Savona 77 nella zona artigianale di Borgo S.Giuseppe, rappresenta una novità importante dal punto di vista commerciale, che punta a rivoluzionare le abitudini di acquisto dei consumatori.

Non più carrelli ingombranti, non più pesi da trascinare all’interno dei grandi supermercati, o complicati incastri di orari per la consegna a casa.



«L’acqua - dichiarano i titolari della start up - rappresenta non solo l’alimento base del corpo umano ma soprattutto l’elemento cardine della dieta di uno sportivo. L’assunzione di acque minerali rappresenta la prima e fondamentale integrazione prima, durante e dopo l’attività fisica. La partenrship con la Subalcuneo Pallapugno nasce proprio con l’intento di favorire lo sviluppo di tale coscienza, rendendo ancor più agevole l’approvigionamento di una risorsa che spesso diamo per scontata».



La Boutique dell’Acqua è disponibile h24 per fornire ai Cuneesi tutto ciò di cui avranno bisogno: fardelli delle migliori marche, diversi formati e offerte convenienti. Inoltre, chi sceglierà il pagamento elettronico con Satispay otterrà un ulteriore sconto del 20% in cash back. Una particolare attenzione viene riservata all’ambiente, grazie alla presenza di acqua in vetro, oltre alle classiche confezioni in pet, da 2 litri, 1,5 litri e 0.5 litro. Durante gli orari di apertura, un addetto sarà a disposizione per caricare direttamente nel bagagliaio delle auto dei clienti le confezioni dell’acqua prescelta. Durante gli orari di chiusura, invece, si potrà usufruire di un comodo servizio di self service, che permetterà a chiunque di reperire la minerale desiderata in qualunque momento.



Anche in questo caso, l’attenzione al consumatore viene prima di tutto. L’acqua acquistata, infatti, sarà disponibile in prossimità del posto per la sosta dell’auto, in modo che non sia necessario trasportare pesi per lunghi tratti.