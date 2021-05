PALLAPUGNO/ I risultati della prima giornata della Serie A Banca d'Alba-Egea

CUNEO CRONACA - Serie A Banca d’Alba-Egea - Prima giornata

Roero Isolamenti Canalese-Barbero Virtus Langhe 2-9

Marchisio Nocciole Cortemilia-Tealdo Scotta Alta Langa 9-1

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alusic Acqua San Bernardo Merlese 8-9

Augusto Manzo-Olio Roi Imperiese 2-9

Araldica Castagnole Lanze-Pallapugno Albeisa 3-9

La classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia, Olio Roi Imperiese, Barbero Virtus Langhe, Pallapugno Albeisa e Alusic Acqua San Bernardo Merlese 1;

Acqua San Bernardo Subalcuneo, Araldica Castagnole Lanze, Augusto Manzo, Roero Isolamenti Canalese e Tealdo Scotta Alta Langa 0.

Seconda giornata

Giovedì 20 maggio ore 20.30

a Mondovì: Alusic Acqua San Bernardo Merlese-Roero Isolamenti Canalese

Venerdì 21 maggio ore 20.30

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Marchisio Nocciole Cortemilia

a Castagnole delle Lanze: Pallapugno Albeisa-Augusto Manzo

Sabato 22 maggio ore 15

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Domenica 23 maggio ore 15

a Dogliani: Barbero Virtus Langhe-Araldica Castagnole Lanze

LA NUOVA VERSIONE DEL CALENDARIO DELLA SERIE A BANCA D'ALBA-EGEA

Cari colleghi, di seguito potete scaricare la nuova versione del calendario della prima fase della Serie A Banca d'Alba-Egea 2021 che sostituisce la precedente. La motivazione che ha portato, in via del tutto eccezionale, a tale modifica consiste nella possibilità dal 1° giugno, secondo le disposizioni normative, della presenza di pubblico agli incontri di campionato.

Per venire incontro alle esigenze delle società nonché degli appassionati, il Consiglio federale ha deliberato di spostare la terza giornata di andata in una data successiva al 1° giugno. Per attuare tale posticipo e consentire a ogni società di avere adeguato tempo di riposo tra la gara precedente e quella successiva, si è reso necessario effettuare alcune modifiche anche relativamente alla quinta e alla sesta giornata.

Allo stesso modo, si è proceduto a posticipare un incontro della terza giornata di campionato che, nella versione precedente del calendario, era l’unico incontro che si disputava prima del 1° giugno. Il calendario raccoglie, inoltre, un’altra modifica nel girone di ritorno, richiesta dalle società interessate, così come consentito dalla delibera federale.