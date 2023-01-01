"Palestra di Vita": a Tarantasca si affronta il Parkinson con fisioterapia e supporto di gruppo

CUNEO CRONACA - Ritrovare energia, fiducia e condivisione: è questo lo spirito di Palestra di Vita, il percorso di terapia psico-sociale di gruppo dedicato alle persone con malattia di Parkinson e ai loro familiari, promosso dall’Associazione La Parkimaca e condotto da Pietro Piumetti.

Il prossimo incontro si svolgerà martedì 27 gennaio, dalle 16 alle 17.30, presso la sede di piazza Marconi 7, a Tarantasca, e sarà incentrato sul ruolo della fisioterapia nella gestione dei parkinsonismi. Relatrice sarà la dott.ssa Giulia Garelli, professionista già conosciuta e apprezzata dal gruppo, che conduce al Centro un gruppo di fisioterapia specializzato nella malattia di Parkinson.

Durante l’ultimo incontro, i partecipanti hanno condiviso alcune strategie per convivere in modo più sereno con il Parkinson, tra cui la consapevolezza e l’accettazione della propria condizione senza giudizio, l’attenzione al “qui e ora” concentrandosi su respiro e corpo per prendere distanza dai pensieri negativi, l’autocompassione e la gentilezza verso se stessi, la riflessione sulle esperienze negative come opportunità di crescita e la pratica della gratitudine per riconoscere le cose belle che la vita continua a offrire.

Nel nuovo appuntamento la dottoressa Garelli risponderà alle domande emerse dal gruppo e affronterà temi fondamentali come la forza per mantenere un atteggiamento positivo, il valore del gruppo di fisioterapia, consigli per migliorare la postura durante il sonno, posture da evitare perché potenzialmente dannose e suggerimenti per prevenire le cadute.

L’incontro si concluderà con un rinfresco offerto dall’Associazione La Parkimaca, momento informale molto apprezzato dai partecipanti, utile per scambiarsi impressioni e rafforzare il senso di comunità.