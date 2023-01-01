Ottobre parte instabile tra piogge e schiarite in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Un minimo depressionario, in moto dall'Europa orientale verso i Balcani causa un peggioramento con piogge sui settori a nord del Po inizialmente deboli sparse, poi via via più diffuse nella notte con picchi moderati, localmente anche a carattere di rovescio o temporale.

Mercoledì - fa sapere Arpa Piemonte - dopo l'alba i fenomeni si attenueranno sul settore settentrionale, mentre saranno ancora persistenti e moderati sul Piemonte occidentale e sudoccidentale fino alla tarda mattinata. Dal pomeriggio, la discesa della zona di bassa pressione verso l'Adriatico favorirà un rapido miglioramento con cieli in prevalenza soleggiati fino a giovedì sera.

Da venerdì, una saccatura polare in lento avvicinamento verso l'Europa occidentale causerà un cambio di circolazione, con nubi in aumento in serata e prime deboli precipitazioni sulle creste alpine.

Mercoledì 1° ottobre

Nuvolosità: nuvoloso per nubi basse, con possibili locali condizioni di visibilità ridotta. Progressiva attenuazione dalla tarda mattinata, con schiarite più ampie e diffuse in pianura. In serata, nuovo aumento in pianura per nubi basse.

Precipitazioni: nella notte, sui settori a nord del Po piogge via via più diffuse con picchi moderati, localmente anche a carattere di rovescio o temporale; dopo l'alba precipitazioni in attenuazione sul settore settentrionale, più persistenti e moderati sul Piemonte occidentale e sudoccidentale fino alla tarda mattinata. Dal primo pomeriggio generale rapido esaurimento, ad eccezione di possibili deboli piovaschi sparsi a ridosso dei rilievi. Quota neve sui 2000-2300 metri.

Zero termico: stazionario sui 2600-2800 metri, dalla sera in calo fino a 2400 metri.

Venti: moderati in montagna, sulle Alpi da nord, orientali sull'Appennino e sulle colline adiacenti. In pianura da est, deboli con rinforzi estesi.

Giovedì 2 ottobre

Nuvolosità: cielo in prevalenza soleggiato, ad eccezione di nubi basse e compatte al mattino sul settore occidentale, in successiva attenuazione.

Precipitazioni: deboli piovaschi sparsi sui settori alpini tra Alpi Graie e Alpi Liguri, in esaurimento nel pomeriggio.

Zero termico: in aumento fino a 2700-2800 metri.

Venti: moderati da nord su Alpi e Appennino con locali rinforzi tra Alpi Marittime e Liguri, deboli tra est e nord-est in pianura.

Venerdì 3 ottobre

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso per velature compatte, con copertura in ulteriore aumento per nubi basse dalla sera.

Precipitazioni: dalla sera locali deboli piovaschi sulle creste alpine nordoccidentali di confine.

Zero termico: in ulteriore rialzo fino a 3100 metri a nord e 3300 metri a sud.

Venti: moderati sulle Alpi, da nord-ovest al mattino in successiva rotazione da ovest dalla sera, deboli meridionali sull'Appennino. In pianura

deboli orientali.