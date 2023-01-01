Ottime prestazioni per la Polisportiva P.A.S.S.O.: il presidente Tallone sesto nella categoria H4

CUNEO CRONACA - Li avevamo visti scendere in pista il 14 giugno sul prestigioso circuito automobilista e si sono ripresentati sulla linea di partenza anche domenica 28 giugno; questa volta il presidente del sodalizio cuneese Maurizio Tallone e Ilya Malkov hanno disputato nel centro cittadino di Parma l’ “1H HANDBIKE”. Oltre 70 atleti provenienti da tutta Italia divisi nelle varie categorie, i quali si sono dati battaglia fin dai primissimi metri di gara; per Tallone è arrivato un 6° posto finale nella categoria H4, mentre per Malkov un 8° posto nella medesima categoria.

“Abbiamo affrontato avversari molto forti e competitivi, ma soprattutto abbiamo dovuto combattere il grande caldo; sia io che Malkov siamo comunque molto soddisfatti dei nostri risultati, anche perché siamo riusciti a stare nei gruppetti delle primissime posizioni, segno che la nostra preparazione è ottima; come sempre ci i tengo a ringraziare il direttore sportivo Remo Merlo e la nostra Polisportiva che ci permette di partecipare a questi bellissimi appuntamenti.”, afferma lo stesso Tallone.