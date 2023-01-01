Ostana tappa del Cammino del Po: scienza e immagini per raccontare il Grande Fiume

CUNEO CRONACA - Ostana, nel cuore delle Terre del Monviso, si prepara ad ospitare una delle tappe del Cammino del Po: il fiume che connette, evento promosso dalla Rete LTER-Italia che invita a esplorare il territorio del Grande Fiume attraverso attività a piedi, in bicicletta e con le suggestive immagini del fotografo Marzio Toniolo.

Si tratta di due giorni (30-31 agosto) dedicati all'esplorazione delle terre ai piedi del Monviso, dove nasce il Po, fiume di straordinaria importanza ecologica, economica e sociale per il nostro Paese. L’evento, promosso dalla Rete LTER-Italia, nasce con l’obiettivo di far incontrare cittadine e cittadini con ricercatrici e ricercatori in una cornice di eventi outdoor, tra camminate, pedalate e suggestive esposizioni fotografiche.

Il 30 agosto è previsto un doppio appuntamento. Alle ore 10:30, chi lo desidera potrà partire dalla stazione di Saluzzo per raggiungere Paesana in compagnia delle ricercatrici e dei ricercatori della Rete LTER-Italia. Il percorso si svolgerà in e-bike (massimo 15 posti disponibili) ed è adatto anche a persone senza una preparazione atletica specifica. Una volta arrivati a Paesana, una navetta accompagnerà i partecipanti fino a Ostana, dove sarà possibile pranzare insieme.

Alle 15 l’appuntamento è all’Auditorium del Centro Civico e culturale Lou Pourtoun di Ostana (Località Sant’Antonio 60/A) per incontrare il fotografo Marzio Toniolo. L’autore racconterà, attraverso parole, immagini e video, la sua discesa lungo il fiume Po: 700 chilometri fino a Venezia. Un’esperienza profonda, vissuta a contatto diretto con l’ambiente e con gli esseri – umani e non – che lo abitano. L’incontro sarà colloquiale e interattivo, con la possibilità per il pubblico di dialogare e confrontarsi con il fotografo. L’evento si concluderà intorno alle 18.

Chi lo desidera potrà pernottare a Ostana presso la foresteria del Centro Civico (prenotazione obbligatoria tramite form di iscrizione) e partecipare alla cena condivisa.

Sabato 31 agosto, alle 9:30, partirà un’escursione guidata nei dintorni di Ostana insieme a una guida ambientale escursionistica. Il percorso, adatto anche ai meno esperti, non presenta particolari difficoltà ma richiede scarpe adeguate (scarponcini da trekking o simili), protezione dal sole e una borraccia d’acqua. Il rientro è previsto per le ore 12, con la possibilità di pranzare insieme. Chi è salito in e-bike potrà rientrare a Saluzzo pedalando.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita: l’affitto delle e-bike, l’escursione e l’evento in auditorium non prevedono costi, mentre pasti e alloggio restano a carico dei partecipanti. L’incontro con Marzio Toniolo è a ingresso libero e non richiede prenotazione, mentre per le escursioni a piedi e in bici è necessaria la registrazione tramite apposito form entro il 10 agosto.

Per informazioni è possibile scrivere a: vuolo.nick@gmail.com.