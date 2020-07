Ostana dà speranza alla montagna: Comune "smart" d'Europa per innovazione e partecipazione

CUNEO CRONACA - Ostana, in Alta Valle Po, in provincia di Cuneo, è l'unico Comune italiano selezionato dalla call "Smart Rural", lanciata a inizio anno dalla DG Agri della Commissione europea. Lo annunciano Lido Riba e Marco Bussone, presidenti regionali e nazionale Uncem che evidenziano "lo straordinario lavoro fatto, negli ultimi venticinque anni, dalla comunità di Ostana guidata da Giacomo Lombardo e ora da Silvia Rovere, con tutta l'Amministrazione, tutta la comunità, le associazioni, la forza di tante capacità di persone non di Ostana ma parte di un progetto di futuro". "Ostana, insieme a tanti altri Comuni d'Europa - affermano Riba e Bussone - dà speranza per i borghi e la montagna che tornano a vivere. Un percorso di un quarto di secolo nel quale si uniscono innovazione, cultura, tradizione, territori, terra e intelligenze. E anche vita, nascite, bambini. La selezione in questo bando Smart Rural lo conferma, tutto questo c'è davanti al Monviso nel Piemonte smart, che innova".

Ostana sarà tra i 20 Comuni smart d'Europa, Comuni che puntano su innovazione e partecipazione locale per realizzare strategie e approcci smart che possono essere di esempio ad altre realtà italiane ed europee. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea (DG Agri) e avrà la durata complessiva di due anni e mezzo, su coordinamento europeo da parte di E40 Group. L'obiettivo di Smart Rural è sviluppare e mettere in pratica gli approcci e le strategie di smart village in tutta Europa, traendo dall'esperienza concreta delle città delle indicazioni utili per gli interventi locali della futura politica agricola comune, oltre che approfondire possibili connessioni con altri strumenti europei e nazionali di finanziamento di azioni innovative.



Ostana, unico Comune italiano, e gli altri Enti europei, riceveranno nell'ambito del progetto assistenza tecnica nella realizzazione di strategie locali innovative e prenderanno parte ad azioni di scambio con altre realtà europee. Cinque villaggi sono già stati selezionati in Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda e Repubblica Ceca. Ostana e gli altri Comuni selezionati riceveranno supporto da parte di esperti nazionali ed europei sullo sviluppo e l'implementazione di strategie locali innovative, visiteranno alter realtà europee di simili dimensioni e parteciperanno ad iniziative europee di formazione, come la Smart Village Academy, e ad eventi europei in cui poter promuovere le proprie azioni innovative e confrontarsi con istituzioni europee ed altri network urbani.