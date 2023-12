Osservare l'indole degli animali selvatici sul campo con escursioni e in una mostra a Entracque

CUNEO CRONACA - Una mostra fotografica e due escursioni dal titolo “Anime alpine - Ritratti essenziali degli abitanti della montagna selvaggia”. Fino al 13 febbraio presso il Centro informazioni di Entracque (piazza Giustizia e Libertà 3) espone Franco Borgogno. Giornalista scientifico e guida parco con la serie di scatti della mostra intende "Rappresentare e descrivere, ritrarre appunto, le caratteristiche di alcuni degli animali che popolano e animano le Alpi. Non le attività, ma l’indole. Sono immagini simboliche del loro modo di essere e di esistere: lo stambecco, che in quanto padrone delle vette ha lo spazio maggiore, il camoscio, la marmotta, l’ermellino, il lupo, la volpe e il gipeto".

Collegate con la mostra sono le due escursioni nel Parco in programma giovedì 28 dicembre e venerdì 29. L’obiettivo è quello di conoscere la montagna nella sua veste invernale, la struttura ecologica, naturalistica e la storia dei luoghi “catturando” con lo sguardo la fauna presente (come sempre in natura l’avvistamento di animali non è assicurato) e di comprenderne le dinamiche vitali nella stagione fredda e difficile per il reperimento del cibo. La mete, con partenza dalle Terme di Valdieri, alle 9.30, sono, il primo giorno, il Pian della Casa (vallone della Valletta) e il 29 dicembre il Piano del Valasco (Vallone di Valasco). Per partecipare è obbligatoria la prenotazione obbligatoria alla guida parco Franco Borgogno al numero 335 216 226 o via email all'indirizzo frankieborgogno@gmail.com. Il costo per gli adulti è di 15 euro.

Giorni e orari di apertura della mostra “Anime alpine”: dicembre: dall'8 al 10, il 17, 24 e dal 26 al 31. Gennaio: dall'1 al 7 e ogni domenica. Febbraio: ogni domenica e dal 10 al 13. Orario di apertura: 10-13 e 15-17. Informazioni mostra: tel. 0171978616.

(Foto Franco Borgogno)