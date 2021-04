"Ospedali e consultori senza condizionamenti": la richiesta per le donne arriva a Cuneo

ALICE MARINI - Dopo Marche, Umbria e Abruzzo, anche in Piemonte oggi (sabato 17 aprile) si manifesta contro un bando della Regione che consentirebbe di rafforzare la presenza di associazioni antiabortiste in consultori e ospedali. A ottobre era già arrivato lo stop all'utilizzo della pillola abortiva nei consultori.

Sono scese in piazza a Cuneo le organizzazioni sindacali e le associazioni del territorio, come Telefono donna, Mai+sole, Non Una di Meno, Se non ora quando, da anni al fianco delle donne, per ribadire la libertà di scelta che si deve avere sul proprio corpo.

"Scelta che deve rimanere anonima e non dev'essere soggetta a condizionamenti" dichiarano, ribadendo il principio di laicità dello Stato nei servizi pubblici, sancito dalla Costituzione italiana. "Quei servizi che dovrebbero offrire comprensione e sicurezza alle donne, garantendo la libera e consapevole scelta, non vanno attaccati, ma migliorati".

