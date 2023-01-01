Oroscopo di Natale 2025: sogni e nuove strade per ogni segno

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di dicembre 2025 per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete, dal 21 marzo al 20 aprile

Le luci, le decorazioni natalizie che preludono alla festa, in un certo senso, accendono anche il vostro entusiasmo. Spinti da ciò che più vi ispira, vi intriga al momento, seguite la vostra creatività intensamente. Correte troppo, il pensiero precede l'azione, ma ci vuole il suo tempo perché l'azione compia il pensiero. Fermatevi! Portate pazienza, e concludete uno alla volta i vostri progetti. Focalizzatevi sul lavoro, placate il fuoco che alimenta la vostra mente, non disperdete energie e dedicatevi a un progetto alla volta. Frenate l'impazienza, non tutti vanno alla vostra velocità supersonica, date il tempo a chi vi attornia di elaborare le vostre proposte, siete sempre un passo più avanti, ma insieme il cammino è più sicuro. Le emozioni oscillano tra gioia e irritabilità, quindi, collaborazione, ascolto dell'altro, disciplina, sono fondamentali per vincere le sfide. Sono la chiave del vostro successo che è proprio dietro l'angolo!. Pensierino: “La pazienza e il tempo fanno più che la forza e la rabbia”. - Tolstoj

Toro, dal 21 aprile al 20 maggio

Nelle festività il vostro ritmo è lento e profondo, come il passo felpato sulla neve, attraversate le emozioni dell'anno che se ne va: apritevi alla fiducia lasciando cadere la rigidità verso chi vi ha fatto qualche sgarbo. Concedetevi la dolcezza che, comunque, vi piaccia o no, fa parte di voi. Che sarà mai? Grazie all'ascolto scoprirete anime fragili, rafforzando così amicizie e favorendo la nascita di nuove. Vi sorprenderete! Nel lavoro, consolidate le fondamenta, cercando l'equilibrio nelle relazioni. E' fondamentale! Evitate, di esporvi troppo, ascoltate senza trarre conclusioni affrettate, muovete un passo alla volta prima di agire. Scoprite le intenzioni di chi vi fa proposte restando fermi e muti. Dite pure qualche no, proteggete la vostra stabilità, non sprecando energia e difendendo strenuamente i vostri spazi, al fine di non intaccare la serenità. La vostra proverbiale pazienza trasforma la costanza in eccellenti risultati. Pensierino: “La vera ricchezza consiste nel vivere con poco e nel godere molto”. - Epicuro.

Gemelli, dal 21 maggio al 21 giugno

Le festività sono un mosaico di luci e voci, provate sentimenti che vibrano di leggerezza e apertura. Oscillate tra emozioni e ricerca di equilibrio, dunque, una volta per tutte, provate a chiarire vecchie incomprensioni attraverso al dialogo e, se non vedete sincerità, deponete le armi e abbandonate il campo, non vi manca brio e capacità per intrecciare nuove relazioni. Il periodo stimola la curiosità e la voglia di sperimentare, si sa che la quotidianità vi annoia. Coltivate la leggerezza senza perdere profondità, condividete pensieri, confrontatevi con persone molto diverse da voi, scoprirete che siete più simili che diversi, incontrerete nuove connessioni, brillerete per simpatia, accentrando l'attenzione su di voi. Un po' di visibilità, senza eccedere, non può nuocervi. Non lanciatevi in troppi progetti di lavoro, lasciandovi incantare da lusinghe, selezionate con cura ciò che davvero fa per voi. Evitate la dispersione, fermatevi, perbacco! Pensierino: “La vita è ciò che accade mentre siamo impegnati a fare altri progetti”. - John Lennon

Cancro, dal 22 giugno al 22 luglio

Le festività per voi non si riducono alla convivialità, bensì rappresentano momenti che vibrano di intimità e calore. Vivete, quasi tutti, la festa come un ritorno alle radici, tra ricordi e nostalgia, racchiuse in gesti semplici, che custodiscono affetti profondi verso famigliari o amici di sempre. Sensibili e spesso riservati, vivete emozioni che oscillano tra malinconia e speranza. Gli sbalzi d'umore vi destabilizzano, focalizzatevi su interessi che vi stimolano, verso slanci di entusiasmo: lasciatevi andare, non è un delitto gioire. Riguardo al lavoro, date spazio alla creatività, custodite la vostra intimità, senza isolarvi. Abbandonate la rigidità, e quell'istinto di eccessiva difesa, tanto che l'apertura a nuove prospettive ben incanalate, e la costanza, saranno la chiave di un brillante successo. Pensierino: “Non è la forza, ma la perseveranza che compie grandi cose”. - Samuel Johnson

Leone, dal 23 luglio al 23 agosto

Le feste per voi si trasformano in un palcoscenico luminoso, siete capaci di contagiare con naturalezza, vitalità e buon umore, con uno sguardo fiducioso all'anno che verrà. La generosità che vi distingue, darà vita a iniziative di volontariato, di soccorso per i più fragili, con entusiasmo vi seguiranno, siete leader anche in questo. Date spazio all'ascolto, l'empatia e la complicità sul lavoro danno spazio alla collaborazione priva di sentimenti di invidia, basata solo su chiarezza nei rapporti. Le vostre passioni si trasformano in progetti concreti, perché la vostra forza sta nella capacità di ispirare, non di imporre. Non sentitevi vulnerabili nei momenti di solitudine quando si spengono i riflettori, il vostro compito è di sostenere gli altri, acquisendo fiducia in voi stessi. Pensierino: “Diventa ciò che sei”. - Friedrich Nietzsche.

Vergine, dal 24 agosto al 22 settembre

Le festività richiamano il bisogno di ordine, calore e, per voi, mettere in fila i pensieri, riflettendo sull'anno trascorso e su quello che verrà, è come il gesto di sistemare ad una ad una le lucine sull'albero di Natale: ognuna rappresenta frammenti di vita, di gesti, e di ricordi, che fanno luce sul presente e preparano lo sguardo verso il futuro. Non perdete la speranza di migliorare nel lavoro, quando è eseguito con passione e altrettanta cura, apre la strada a nuovi intriganti progetti, risvegliando entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco. E' il mese degli incontri casuali, di nuove conoscenze, di conversazioni fruttuose, quindi, occasioni per accogliere nuove idee e proposte, ecco che si prospetta un'apertura verso cambiamenti significativi. Fidatevi del vostro intuito per selezionare le opportunità di cambiamento e di crescita personale. La serenità che vi sta a cuore più di ogni altra cosa, nasce dall'ordine interiore, che rischiara il buio della notte. Le festività trascorse con persone affini, quindi in semplicità, spontaneità e affetto, sono ingredienti di gioiosa condivisione. Pensierino: “La speranza è la capacità di vedere che c'è luce nonostante tutta l'oscurità”. - Desmond Tutu.

Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre

E' il mese che, per gli amanti del bello come voi, ritrova armonia e bellezza, tra addobbi, luci e incontri tra persone che badano alla sostanza e al benessere proprio e quello altrui. Tuttavia, non mostrate troppo le vostre emozioni, non mischiatevi nella folla, restate un po' defilati, scegliendo le persone a voi affini. Non è il momento opportuno per dedicarvi alla diplomazia e portare accordo dove non c'è, sarebbe uno sforzo inutile e, in taluni casi, persino travisato. Tuttavia, la vostra capacità di ascolto, ponte tra mondi diversi, rafforza relazioni e invoglia a fare nuovi incontri, anche con persone che la pensano diversamente da voi, perché siete in cerca di uno scambio schietto, una sorta di apertura verso la crescita personale e lavorativa. Si accende una luce anche in voi: state riflettendo sul cambiamento, per progettare un futuro con maggiore chiarezza. Pensierino: “ Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele”. - Seneca.

Scorpione, dal 23 ottobre 22 novembre

E' un periodo intenso, in cui i sentimenti oscillano tra il desiderio di raccoglimento, il bisogno di silenzio per mettere in fila i pensieri e la voglia di condividere. Le luci natalizie sgombrano le vecchie ombre. Si chiude finalmente un progetto complesso che vi ha dato filo da torcere, determinati e costanti, non mollate mai la presa, finché la controparte non ha più via d'uscita e abbandona per sfinimento e mancanza di argomenti. Informati all'inverosimile, trovate sempre il punto debole dell'avversario, sono i fatti, non le discussioni a fare valere le vostre ragioni. Forse è il momento di concedervi il lusso di una breve vacanza, lontani dai rumori del mondo, praticando sport immersi nella natura. La vera forza nasce dal raccoglimento interiore. Pensierino: “La tranquillità perfetta consiste nel buon ordine della mente”. - Seneca.

Sagittario, dal 23 novembre al 21 dicembre

Le festività portano con sé nostalgia e gioie intrecciate, forse sentite il bisogno di stare in famiglia, non rinunciando alla vostra libertà. Ritrovarvi nell'intimità dei legami, quindi nella tradizione, oppure intraprendere un viaggio per sentirvi parte del mondo? Forse la vostra natura esploratrice, attraverso gli incontri, trova una nuova strada nella riflessione e nell'ascolto, sono un ponte verso la consapevolezza che ogni tanto è utile sostare. I piccoli gesti, come una tavola condivisa, una parola gentile, un ricordo che affiora, vi fanno apprezzare l'intimità nei legami. Nel lavoro state preparando il terreno per nuovi sviluppi, ciò che sembra fermo porta con sé un cambiamento silenzioso. La vostra forza adesso è non forzare, ma coltivare con pazienza il rinnovamento. Pensierino: “Non si può attraversare lo stesso fiume due volte”. - Eraclito.

Capricorno, dal 22 dicembre al 20 gennaio

La celebrazione delle Feste per voi, pragmatici segni di terra, è ordine, misura e calore condiviso. Quindi, rallentate il ritmo, ciò che avete seminato trova stabilità, la vostra forza è la costanza, comunque mettetevi quieti, il tempo adesso lavora in vostro favore. Siete preziosi per gli altri, quindi, per non perdere l'equilibrio e senza sentirvi in colpa, concedetevi riposo per ritrovare la fonte della vostra energia. Concretezza e disciplina, sono fondamentali nel lavoro è il momento di consolidare, non di rischiare. Curate i dettagli, una pratica in cui eccellete, rafforzate le collaborazioni, demandando e responsabilizzando chi è in grado di sostenere certi ruoli, e soprattutto portate a termine ciò che è rimasto in sospeso. Invece, ritagliatevi spazio per cogliere le nuove opportunità nel nuovo anno. Pensierino: “La misura è la migliore delle cose”. - Esiodo.

Acquario, dal 21 gennaio al 19 febbraio

Le Festività non sono solo tradizione, anzi, per voi sono l'occasione per sperimentare nuovi modi di relazionarsi al di fuori del solito ambiente di lavoro, ascoltando con curiosità pensieri diversi dai vostri. Non reggendo la monotonia, siete aperti al dibattito, rispettate il pensiero altrui, senza la necessità di condividerlo. Tuttavia, le divergenze di vedute vi stimolano al confronto, che, privo di giudizio, a volte è fonte di ispirazione per ambo le parti, tanto che può nascere una collaborazione. State vivendo una fase di apertura ricercando il giusto equilibrio tra innovazione e disciplina. Le vostre brillanti intuizioni, se tradotte in passi concreti, sono la chiave per aprire nuove opportunità di lavoro nel nuovo anno. Quindi, proponete un progetto innovativo, purché sia già ben strutturato, è questione di individuare la giusta misura per concretizzarlo. Pensierino: “L'uomo è misura di tutte le cose”. - Protagora.

Pesci, dal 20 febbraio al 20 marzo

Vi lasciate avvolgere dall'atmosfera di festa, cogliendo dettagli che altri non vedono – una luce tremolante, un sorriso, un silenzio condiviso. Nell'euforia generale, concedetevi spazio per esprimere la vostra creatività, dando forma alle vostre emozioni. Non temete la vostra fragilità che, invece, da origine alla vostra naturale capacità di accogliere e dare speranza agli altri. Per il lavoro, serve un giusto equilibrio tra empatia e concretezza, date spazio alla chiarezza, alla progettualità, all'organizzazione studiata in ogni dettaglio, mantenendo dolcezza sì, ma senza eccessivi slanci, che toglierebbero forza al vostro operato. Piccoli passi ben definiti, idee trasformate in azioni pratiche, produrranno risultati concreti: la vera forza nasce dalla consapevolezza interiore. Pensierino: “Conosci te stesso”. - Socrate.

Fiorella Avalle Nemolis