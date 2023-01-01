Oroscopo di marzo: tra nodi che si sciolgono e scelte decisive, i segni cambiano passo

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di marzo 2026 per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

E' un mese in cui si sciolgono nodi, c'è un risveglio che incita ad avere coraggio, ad osare. Le idee scorrono con lucidità veloce, non c'è da stupirsi la vostra caratteristica è l'impetuosità, però è dannosa e vi fa rischiare troppo. Invece ora, la smania di fare va a braccetto con una sorprendente lucidità, ma non esagerate. Questo periodo, rispetto ad altri, vi consente di seguire la vostra istintività, ma con un grano salis, non gettandovi allo sbaraglio. Siete favoriti nel lavoro e nella vita privata, perché avete acquisito la capacità di fermarvi e procedere con pazienza. Abbiate il coraggio di ammettere un vostro sbaglio, è un gesto semplice che scioglie un nodo antico e finalmente vi libera da un peso. La vostra forza è grande, ma la vostra calma lo è ancora di più. Pensierino: “Chi è coraggioso è libero”.- Seneca.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio

E' un mese che vi incoraggia a lasciare andare un eccessivo atteggiamento di rigidità. Sono i piccoli cambiamenti che danno un grande respiro. Sul lavoro aumenta la stabilità, per voi fondamentale. Tuttavia vi coglierà di sorpresa una novità, accoglietela con serenità senza farvi troppi film mentali. Perché alcuni cambiamenti sono positivi, uscire dalla propria zona di confort, al contrario è un'opportunità, un momento di crescita sia materiale che spirituale. Non ostinatevi a fuggire da un problema che vi angustia, affrontandolo lo risolvete in un battito d'ali. Quanta sofferenza inutile per così poco! Confidatevi con un amico, vi aiuterà a dare la giusta importanza agli intoppi della vita, tanto superato uno, ne arriva un altro. Per risolvere certi problemi non serve la pazienza, se mai è necessario un piccolo scatto interiore. Coraggio! Pensierino: “E' nelle difficoltà che si riconosce la vera forza”. - Esopo.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno

Marzo è un colorato intreccio di favorevoli incontri, di idee brillanti, e scambi molto produttivi. Tuttavia questo mosaico di opportunità entusiasmanti va gestito con discernimento, abbandonate alcune proposte sin da subito, favorendo altre all'apparenza meno importanti. E' opportuno, in tali circostanze, approfondire l'obiettivo dei progetti per valutare quali siano i più facili da raggiungere e meno pesanti da portare a termine. Le cose non sono mai come sembrano, datevi il tempo che occorre, considerato che non a tutti è concesso il privilegio di scegliere. Rammentate che non tutto ciò che entusiasma merita energia immediata, orientate la vostra intelligenza verso ciò che vi fa crescere, prendete in considerazione anche un cambiamento di metodo che potrebbe alleggerirvi. E' da considerare una collaborazione inattesa, ma preziosa, accogliete i consigli, potrebbero risparmiarvi passi falsi. Pensierino: “Prima di muovere un passo, osserva bene la strada”: - Seneca.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

E' un mese che porta ordine e concretezza. Finalmente una figura autorevole riconosce il vostro impegno nel lavoro che portate avanti, quasi in silenzio e senza pretese. Quindi non temete di fare richieste, mostrate la capacità di farvi valere senza fare troppo rumore, esponendo con semplicità le vostre ragioni. E' un momento di crescita: farsi avanti con argomenti validi è prendere coscienza di sé. La vostra sensibilità coglie le sfumature che altri non vedono, un vostro gesto di comprensione verso una persona, può creare un'alleanza, un gesto di cura reciproca che alleggerisce il quotidiano. Quindi datevi l'opportunità di aprirvi con chi riconosce in voi un appoggio, perchè, alzando muri per difesa rischiate di non vedere chi è simile a voi. Non siete fragili, solo un po' troppo diffidenti, uscite dalla vostra zona di confort per scoprire che non sempre tutto è come appare, c'è anche del buono che è un peccato scartare. Pensierino: “Aprirsi significa permettere al mondo di sorprenderci”.- Albert Camus.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto

E' il momento di mettere a fuoco la situazione: rimettete al centro ciò che conta davvero per voi. Ossia, sottrarre, spogliare i progetti di cose spettacolari, fare emergere l'essenziale, senza farsi distrarre da superficialità. E' venuto il tempo di fare sul serio, di prendersi responsabilità che solo voi potete accollarvi, ma per riuscire nei progetti è necessaria la massima concentrazione. Non potete permettervi sviste, valutazioni superficiali, adesso siete un punto di riferimento, sta a voi guidare, quindi è compito vostro chiarire gli obiettivi, soprattutto consultandovi con i collaboratori e ascoltando le opinioni di tutti. Solo così darete forma concreta a una vostra idea brillante abbandonata perché non c'erano le condizioni per portarla avanti. Pensierino: “La tua vera forza appare quando smetti di disperderti e ti dedichi a ciò che nasce solo dalle tue mani. Ogni volta che torni al tuo talento, il mondo si apre”. - Hermann Hesse.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre

Marzo per la Vergine non è il solito riordino di cose, come cassetti, armadi, ma stavolta si tratta di riordino interiore. Inteso come riordino delle priorità dei desideri e soprattutto dei confini. La vostra parte profonda chiede respiro, ossia, di riconciliare razionalità con sensibilità. E' un equilibrio da raggiungere, saranno gli eventi stessi a suggerirvi come muovervi in certi frangenti, suggerendovi le scelte e gli atteggiamenti che portano alla vostra crescita e lasciando andare tutto ciò che per voi è solo un fardello. I dettagli che sapete cogliere sul lavoro fanno la differenza, tanto che una persona autorevole riconosce la vostra affidabilità, per voi è un passo avanti, siete un punto di forza su cui contare. Tuttavia accogliete anche l'imprevisto, perché rappresenta ciò che vi libera dalla rigidità causata dalla vostra eccessiva programmazione. Riconoscete dunque, che la vostra forza non è nel fare tutto, ma fare ciò che davvero è nelle vostre corde. Pensierino: “La semplicità è il risultato della maturità”.- Friedrich Nietzsche

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre

Marzo cerca in voi un riequilibrio profondo, perciò non sforzatevi di mantenere la pace a tutti i costi, ma impegnatevi a capire quale pace sia davvero la vostra pace. Riguardo al lavoro state riflettendo su quanto, in certe circostanze, abbiate dato spendendovi in ogni modo per far quadrare la situazione, in compenso non vi è stato riconosciuto nessun merito, sia dal lato morale che finanziario. Quindi sul lavoro, solo parlando con chiarezza fin da subito, definendo ogni competenza riguardo al vostro ruolo e accordandovi su un giusto compenso, darete una spinta positiva e soddisfacente al vostro percorso. E' il tempo maturo per porre nuove condizioni, chiedendo ciò che vi spetta, altrettanto lo è l'iniziativa di proporre una vostra brillante idea con fermezza, ma sempre in modo elegante. Non rimandate troppo cercando la perfezione, agite subito secondo il vostro intuito che non sbaglia, sarà un successo inaspettato. Quindi, scoprirete che la vostra voce è più forte di quanto crediate. Non preoccupatevi di riconoscere anche i vostri limiti, non è segno di debolezza, ma è lecito definire i vostri confini.

Pensierino: “La cosa più difficile è essere fedeli a se stessi senza vacillare”.- Soren Kierkegaard.

Scorpione dal 23 ottobre 22 novembre

Marzo è un mese di trasformazione silenziosa, senza fare tanto rumore state cambiando la direzione interiore. Non è un momento facile da vivere, sentite da un po' di tempo che state maturando qualcosa di nuovo, si tratta di una necessità di spazio, di luce e di coerenza. E' ciò che vi permette di distinguere con lucidità ciò che funziona, da ciò che invece diventa un fardello. Quindi anche nel lavoro strategia e profondità di pensiero a braccetto, vi forniranno il vantaggio di sbloccare, ad esempio, un vostro progetto complesso che anche se brillante e fruttuoso non è mai stato preso in considerazione; di prendere una decisione che rimandavate sempre, che ora diventa inevitabile; di essere individuati come capaci e affidabili, da una persona autorevole, che vi offrirà una proposta vantaggiosa.

Pensierino: “La verità che temi di vedere è la stessa che ti renderà libero: solo chi accetta la propria profondità può trasformare il mondo attorno a sè”. - Carl Gustav Jung.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre

Marzo è un mese di espansione consapevole, ossia c'è la possibilità di muoversi in modo più maturo verso nuovi orizzonti, più consono al vostro sentire. Il vostro spirito libero è tutt'altro che spento, trova una nuova direzione, vi porta a scegliere con più lucidità: è un momento di crescita perché trasformate un'idea brillante in un progetto concreto. E non è poco: è un bel balzo in avanti! Si aprono nuove strade: un progetto che si allarga, si espande in modo a voi consono; un viaggio o uno spostamento che porta vantaggi; una nuova collaborazione che apre nuove prospettive. Ascoltate la forza interiore, sarà essa a guidarvi nel vedere oltre: è un vostro dono. Quindi mettete ordine, non disperdete le energie in visioni e pensieri inutili e soprattutto definite bene i vostri confini, quelli che gli altri, a nessun costo, non dovranno varcare. Pensierino: “Non seguire i sentieri già tracciati: vai invece dove non c'è strada e lascia una scia”. - Ralph Waldo Emerson

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio

Marzo è un mese di consolidamento e maturazione, quindi con la volontà ferma di fare passi decisi, scelte ben ponderate e costruzioni solide. Si tratta di dare finalmente vita e forma a ciò che da tempo avete pensato e progettato in ogni suo particolare. Nulla di imprevisto: tutto calcolato. Ecco che potete finalmente mettere radici, riuscite a costruire senza incappare in difficoltà che avevate già previsto come evitare. State finalmente riconoscendo il vostro valore, la vostra forza ora non sta solo nella disciplina, bensì, nella fiducia in voi stessi, ma anche verso gli altri. Demandate anche a chi vi attornia, sarete più liberi di dedicarvi a nuovi progetti innovativi, seguite il vostro intuito. Non portate tutto sulle vostre spalle, condividere difficoltà in cerca di soluzione non è debolezza, bensì, è unire le forze. Siate meno severi con voi stessi. Pensierino: “Non è la forza ma la perseveranza, che crea le grandi opere”. - Samuel Johnson.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio

Marzo è un mese di rivelazioni interiori, sentite il bisogno di autenticità: quindi senza la necessità di mettere in atto strategie, siete in cerca di spazi liberi, in cui siete liberi respirare senza dovervi trattenere. E' un sentimento che da tempo si era fatto spazio in voi, finchè si è tramutato in pensiero e poi in azione. Un tragitto già segnato che poco a poco ha preso forma, e che ora vi concede di dare voce a un'idea un tempo considerata come visionaria. Siete ormai pronti per abbandonare quel faticoso atteggiamento di adattamento obbligato, che vi ha costretti a procedere nella quotidianità, senza condividere la mentalità altrui. Ormai è il tempo maturo per esprimervi senza dover tenere conto dei pregiudizi nei vostri confronti. Avete raggiunto il vostro obiettivo: la libertà di esprimervi. Non è poco! Proteggete il vostro mondo creativo che è la vostra fonte di energia, ma senza isolarvi, perché la vostra mente è brillante, ma il confronto la rende ancora più viva. Pensierino: “La vera libertà è essere se stessi senza paura”.- Jean-Paul Sartre.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo

Marzo è un mese di risveglio emotivo e creativo, è un affiorare lento dei desideri, che emergono dall'acqua limpida di un ruscello, incontaminati e come fonti di nutrimento per voi. Fidatevi del vostro istinto, non lasciatevi fuorviare da chi vorrebbe guidarvi verso imprese che non sono nelle vostre corde, la vostra forza è la capacità di intuizione e delicatezza, che vanno a braccetto. Opponetevi con forza a chi si intromette, non lasciatevi prendere dall'ansia, ciò che provate in queste circostanze non è fragilità ma è sensibilità che diventa consapevolezza. Date forma ai vostri progetti concentrandovi su come esporli al meglio affinché diventino concreti. Considerate anche una collaborazione come un arricchimento, quando c'è intesa, la contaminazione di idee è molto fruttuosa. Pensierino: “La vera saggezza è saper vedere con il cuore ciò che la mente non comprende ancora”. -Henri Bergson.

Fiorella Avalle Nemolis