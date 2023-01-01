Ormea scopre il Bagno di Foresta: un'esperienza di benessere nel cuore dell'Alta Val Tanaro

CUNEO CRONACA - C’è un modo diverso di entrare in un bosco: non per attraversarlo in fretta, contare chilometri o raggiungere una meta, ma per rallentare, respirare e lasciarsi accogliere dalla natura. Anche a Ormea, nel cuore dell’Alta Val Tanaro, arriva il il Bagno di Foresta, una pratica di benessere ispirata allo shinrin-yoku giapponese e sempre più diffusa anche in Italia.

Non si tratta di una semplice escursione né di un trekking finalizzato alla prestazione fisica. Il Bagno di Foresta propone un’immersione lenta e consapevole nell’ambiente naturale, nella quale il bosco diventa parte attiva dell’esperienza. I percorsi, guidati da un’operatrice formata, alternano camminate lente, esercizi di respirazione, soste contemplative e pratiche sensoriali. L’invito è a riscoprire ciò che spesso sfugge nella quotidianità: osservare le diverse gradazioni del verde e la luce che filtra tra i rami, soffermarsi sulle forme delle foglie, sulla trama delle cortecce e sulla morbidezza dei muschi, ascoltare i richiami degli uccelli, il fruscio del sottobosco e il ritmo del proprio passo.

Il ritmo non è quello dell’escursionismo tradizionale: si cammina poco e si percepisce molto. L’obiettivo è ritrovare attenzione, respiro e ascolto, favorendo il rilassamento, la riduzione dello stress e un generale benessere psicofisico. La ricerca sul forest bathing ha infatti evidenziato possibili effetti positivi dell’esposizione agli ambienti boschivi sullo stress e sul benessere, da considerare nell’ambito di un percorso di prevenzione e cura di sé e non come sostituzione di eventuali terapie.

Il territorio di Ormea si presta in modo particolare a questo tipo di esperienza. Qui, dove le Alpi Liguri incontrano il Piemonte e risentono già della vicinanza del mare, boschi, borgate, sentieri e paesaggi invitano naturalmente alla lentezza. La montagna non è soltanto uno scenario, ma diventa un luogo nel quale recuperare una relazione più profonda con l’ambiente e con le proprie percezioni.

In un tempo in cui la natura viene spesso cercata come evasione o come spazio per l’attività sportiva, il Bagno di Foresta propone quindi un approccio differente: non soltanto attraversare il paesaggio, ma imparare a sostare, respirare e riconoscerne il valore. Un’esperienza che amplia anche le possibilità di fruizione turistica dell’Alta Val Tanaro, affiancando alle tradizionali attività outdoor una proposta dedicata alla lentezza e al benessere. Le prossime uscite di Bagno di Foresta a Ormea sono in programma il 22 agosto, il 13 settembre e il 25 ottobre. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Ormea, con il contributo della Fondazione CRC. Per prenotazioni: Marina Caramellino, guida al Benessere Forestale, tel. 337 1066940.