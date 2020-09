ORMEA/ Sabato 26 al via il Premio letterario nazionale “La quercia del Myr”

CUNEO CRONACA - Sabato 26 settembre non prendete impegni e regalatevi una gita fuori porta ad Ormea, sul limite estremo della provincia di Cuneo, là dove l’aria fresca dei monti si unisce ai profumi di un mare non così lontano.

Al mattino potrete passeggiare per il bellissimo centro storico della città, concedervi un buon pranzo in uno dei numerosi (e deliziosi) ristoranti cittadini e dopo una passeggiata postprandiale (magari al Parco Pollicino, lungo le rive del Tanaro) potreste dirigervi verso il Salone della Società Operaia.

Lì, alle 17 prenderà il via la IV edizione del premio letterario nazionale “La Quercia del Myr” che dopo tre anni trascorsi a Roburent ha trovato una nuova, accogliente casa ad Ormea.

Anche quest’anno il premio letterario ha visto una nutritissima partecipazione con decine e decine di partecipanti provenienti da ogni regione d’Italia, dalla Sicilia alla Marche, dalla Lombardia all’Umbria, dal Piemonte - potremmo dire, ovviamente – all’Emilia Romagna.

Il concorso, aperto a tutti gli autori italiani e stranieri, si articola in tre differenti sezioni: racconto inedito a tema libero in lingua italiana, romanzo inedito ad ambientazione piemontese, romanzo edito in lingua italiana; inoltre, per i giovani fino ai 18 anni, è stata istituita una categoria speciale, quella del racconto a tema libero.

Alle 17.30 di sabato 26 settembre, espletate le registrazioni e tutte le procedure anti-Covid, la cerimonia avrà inizio con il saluto delle autorità e la consegna dei premi agli ospiti d’onore che anche quest’anno saranno nomi di prima grandezza: Premio Giallista dell’anno 2020 a PierGiorgio Pulixi, Premio alla Carriera 2020 a Maria Masella, Premio Traduttore dell’anno 2020 a Ilide Carmignani, Premio Montagna 2020 a Giuseppe Mendicino.

La premiazione proseguirà poi con la consegna dei premi ai finalisti, la nomina dei vincitori delle tre categorie e del vincitore assoluto che, oltre a targa e trofeo porterà a casa un assegno di mille euro. Ospiti d’onore e premiati dialogheranno sul palco con gli organizzatori del premio Bruno Vallepiano e Carlo Turco mentre brani delle loro opere saranno letti dall’attore Lello Ceravolo con l’accompagnamento musicale della pianista Carla Bellini.

Una premiazione che sarà una festa del libro e della cultura, perché anche così si reagisce alle difficoltà generate da una crisi sanitaria inattesa e dolorosa, ricostruendo le condizioni perché la nostra vita possa tornare ad essere confronto, ascolto e relazione.

La quercia del Myr- IV edizione- Anno 2020 Programma della giornata

26 settembre 2020- Ormea (CN)

Ore 17 ritrovo presso il Salone della Società Operaia ed espletamento delle registrazioni e delle procedure anti-Covid

Ore 17, 30 Inizio Cerimonia

-Consegna dei premi agli ospiti d’onore

-Consegna dei premi ai finalisti

-Nomina dei vincitori delle tre categorie

-Nomina del vincitore assoluto

Letture dell’attore Lello Ceravolo accompagnamenti musicale da parte della pianista Carla Bellini

Opere qualificate – FINALISTI 2020 - (in ordine alfabetico)

Racconti

Acquarone Franca - Il contagio

Calderini Laura - Il profumo dell’alloro

Gravino Liliana - Trucioli di legno

Giroldini Mattia - Insieme si può

Malinverno Ricceri Giulia - Il baule dei ricordi

Malinverno Ricceri Giulia - Mi hanno rubato le parole

Mezzabarba Roberta - La pace di vinti

Muscardin Rita - Oltre la vita, quello che rimane per sempre

Muscardin Rita - Le pagine di una vita

Musso Mingo - Il veterano Musso

Rizzi Emanuele - L’ascensore a cucù

Tessore Luca - Storia di Utopia

Romanzo inedito ad ambientazione piemontese

Ballacchino Rocco - Indagine parallela

Gassi Roberto La danza delle libellule

Murialdo Massimo - Si vive una volta sola. Amen!

Seno Federica - Leprotto alla scoperta del bosco

Zanotti Manuela - Il quarto molare

Romanzo edito

Cogni Sarah - Il coraggio di Angela

Cogni Sarah - Quando saremo liberi

Di Dio Morgano Maricla - Il ragazzo che parlava alla luna

Falco Antonio - Ultime volontà di Musini Arturo

Ferrari Ida - Paris noir

Ferro Franco - Un uomo contro

Gagliardi Santi Marinella - Burrasca per tre

Geraci Antonino - Le cose che ti capitano di nascosto

Maderno Federico - Consapevole ingranaggio del caso e il finale è in omaggio

Pelagotti Corrado - Travolti da un insolito delitto

Persiani Maurizio - Il bandolo della matassa

Persiani Maurizio - Il senso del serpente

Repetto Gianluigi - https:// Omicidio in rete

Santini Fernando - La cena dei veleni

Santini Fernando - SICE Angeli caduti

Scoppapietra Nella - Un solo filo

Senestro Silvia - I giorni di Elisa

Varalli Paola - L’antiquario del Garegnano

Vignolo Claudia - Donne d’altri tempi

Volpi Bruno - L’occhio di drago – La prima indagine del commissario Badalotti.