ORMEA/ Cercatrice di funghi infortunata soccorsa nei boschi in località Bossietta

CUNEO CRONACA - Nella tarda mattinatadi giovedì 8 settembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Ormea, in provincia di Cuneo, per soccorrere una cercatrice di funghi che si era infortunata nei boschi in località Bossietta.

La donna era accompagnata dal marito che ha chiamato i soccorsi consentendo di individuare con precisione il punto dell'incidente anche grazie all'sms locator.

Sul posto è stata inviata una squadra a terra che ha stabilizzato e imbarellato la paziente. La donna è stata trasportata a piedi fino all'autoambulanza che ha proceduto con il trasferimento in ospedale dove è stata ricoverata con un codice verde.