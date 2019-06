Ormea, c'è il progetto definitivo del traforo Armo-Cantarana tra Piemonte e Liguria

Le Camere di commercio di Cuneo e delle Riviere di Liguria invitano alla presentazione del progetto definitivo del traforo valico Armo-Cantarana, opera di prioritario interesse per le economie liguri e piemontesi, di cui popolazione, imprenditori e operatori economici attendono da tempo la realizzazione e la piena funzionalità.

L'opera porterà un sostanziale miglioramento dei collegamenti tra il basso Piemonte e il Ponente ligure in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e di aumento della capacità di soddisfare maggiori flussi di traffico delle persone e delle merci, con un progetto - già approvato in via definitiva e cantierabile facilmente - che garantisce altresì la naturalità del paesaggio e la tutela dell'ambiente idrico.

L'evento si terrà nell'area prospiciente il traforo geognostico (foro pilota) a suo tempo realizzato, in una tensostruttura appositamente installata, in località Cantarana, nel comune di Ormea, in provincia di Cuneo, sabato 20 luglio alle 10:30.

All'evento interverranno i vertici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i presidenti della Regione Piemonte Alberto Cirio, della Regione Liguria Giovanni Toti, vertici dell'Anas e di Autostrada dei Fiori, i presidenti delle province di Cuneo e Imperia, gli amministratori locali, oltre ai rappresentanti di imprese ed economie di territori coinvolti.