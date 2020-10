CUNEO CRONACA - Una splendida partenza per Marta Bassino nella prima gara di Coppa del Mondo di sci femminile sulle nevi di Sölden in Austria, che ha chiuso con il tempo finale di 1’09”54.

L'atleta di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) è in testa alla classifica della prima manche del Gigante, con l'azzurra Federica Brignone alle spalle staccata di soli 58 centesimi.

Seconda manche alle 13, in diretta in Tv su RaiSport ed Eurosport, oppure via web crono su sito e app FIS (CLICCA QUI).