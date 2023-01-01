Organi Vespera fa tappa a Limone: Bach e Telemann nella chiesa di San Pietro in Vincoli

CUNEO CRONACA - Organo, flauto, viola e violoncello saranno protagonisti venerdì 7 agosto alle ore 21 nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Limone Piemonte, nell'ambito della rassegna Organi Vespera. Il concerto vedrà esibirsi Vera Anfossi (viola), Milena Punzi Anfossi (violoncello), Ubaldo Rosso (flauto) e Roberto Fresia all'organo Brondino Vegezzi Bossi (2001).

Il programma propone un viaggio musicale che attraversa epoche e stili diversi. In apertura la Toccata e fuga in re minore di Johann Sebastian Bach, seguita dalla Sonata in si minore TWV 41:h4 di Georg Philipp Telemann per flauto e basso continuo e dalla Sonata in sol minore di Henry Eccles per viola e basso continuo.

La seconda parte del concerto prevede la Cantilena di Josef Gabriel Rheinberger per violoncello e organo e due composizioni originali di Roberto Fresia: Cinque quadri dai misteri del Rosario ("L'annuncio", "Il cammino e l'abbraccio", "Bethlehem", "Il figlio ritrovato", "La gloria con gli angeli") e Cinque episodi della vita di San Sebastiano ("La conversione", "Sagittae", "Irene", "La denuncia", "Hymnus").

Ubaldo Rosso si è diplomato al Conservatorio di Genova sotto la guida di Glauco Cambursano. Ha ricoperto il ruolo di primo flauto nell'Orchestra de I Pomeriggi Musicali di Milano e ha collaborato con il Teatro alla Scala, l'Orchestra della RAI di Torino e l'Orchestra della RTSI di Lugano.

Si è dedicato con particolare attenzione allo studio della musica antica su strumenti d'epoca, perfezionandosi con Bart Kuijken, Simon Preston e Oskar Peter. Vincitore di una borsa di studio del British Council, ha conseguito il Diploma di Merito alla Guildhall School of Music and Drama di Londra. Si è esibito in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, in Messico, Canada, Venezuela e Malesia e ha inciso numerosi CD dedicati a Mozart, Boismortier, Giardini, Giordani e Vivaldi.

Vera Anfossi si è diplomata in violino al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino e successivamente in viola sotto la guida del maestro Giovanni Mosca. Si è perfezionata con Gerard Poulet, S. Kalcev e J. F. Manzone, ottenendo il "Premier Prix du Violon" al Conservatorio di Mentone.

Ha collaborato con numerose orchestre e formazioni cameristiche, tra cui l'Orchestra del Teatro del Giglio, l'Orchestra Lirico-Sinfonica di Piacenza, l'Assieme Italiano per la Musica Contemporanea e l'Ensemble Baroque de Provence. Fondatrice dell'Associazione "Amici della Musica" di Cuneo, ha dato vita anche al Petit Ensemble Instrumentale e all'Orchestra Filarmonica del Piemonte, con tournée in Germania e Cina. Attualmente insegna violino al Liceo Musicale Statale di Cuneo.

Milena Punzi Anfossi si è formata con Dario Destefano, Andrea Scacchi e Roberto Trainini. Ha conseguito il Diploma di Violoncello nel 2012 e il Diploma Accademico di II livello con il massimo dei voti al Conservatorio "G.F. Ghedini" di Cuneo.

Grazie al progetto Erasmus ha studiato al Conservatorio di Oviedo con Viguen Sarkissov, esibendosi in Spagna e alla Casa Reale di Madrid. Svolge un'intensa attività concertistica internazionale collaborando con artisti quali Michel Lethieck, Darko Brlek, Roberto Ranfaldi e Stefano Vagnarelli, partecipando a festival in Europa e in Asia. Ha collaborato con l'Orchestra del Teatro Lirico "Verdi" di Trieste, l'Orchestra Filarmonica di Torino, Ennio Morricone e il regista Nanni Moretti, avvicinandosi anche alla musica elettronica sperimentale con Nicolas Jaar.

Roberto Fresia ha iniziato gli studi musicali nell'ambito della musica corale e organistica presso l'Istituto Diocesano di Musica Sacra di Cuneo. Si è diplomato con il massimo dei voti in Canto Gregoriano e Direzione di Coro al Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano e ha studiato armonia con Luigi Molfino e organo con Giorgio Bredolo.

Collabora stabilmente come organista con il Coro della Cattedrale di Cuneo ed è autore di numerose composizioni per organo, tra cui i 15 Preludi ai Misteri del Rosario. Un suo brano, finalista a un concorso internazionale, è stato pubblicato dalla casa editrice inglese Tim Knight. Insegna nella scuola secondaria e presso l'Istituto Diocesano di Musica Sacra di Cuneo.