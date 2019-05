Proseguono in provincia di Cuneo e in tutta Italia le operazioni di voto: elettori ai seggi fino alle 23, poi subito nella notte lo spoglio per le Europee, cui seguiranno domani i risultati di Regionali e Comunali (tra cui Alba, Bra, Fossano e Saluzzo). Prossima rilevazione dei votanti alle 19 (Clicca qui)

