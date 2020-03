Ordinanza dispone l'isolamento a chi non risiede a Limone: turisti in Comune per l'autodenuncia

A Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, in piena emergenza Coronavirus, un centinaio di persone si sono presentate in Comune per "autodenunciare" la loro presenza in paese.

Un'ordinanza del sindaco, Massimo Riberi, ha infatti disposto per coloro che sono domiciliati altrove e si trovano nella località sciistica dal 7 marzo, "di mettersi in autoisolamento per 15 giorni o in alternativa di lasciare entro 24 ore il territorio comunale".

La decisione è stata presa per fare in modo che si rispettino le norme di precauzione imposte dal governo che raccomandano di uscire di casa solo per motivi strettamente necessari.

Di seguito il testo dell'ordinanza:

"Il sindaco di Limone Piemonte (Cuneo) Massimo Riberi, visto il D.P.C.M. del 04-03-2020;Visto il D.P.C.M. del 08-03-2020;Visto il D.P.C.M. del 09-03-2020 recanti le misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

Considerato che il Comune di Limone Piemonte è territorio ad alta vocazione turistica;

Ritenuto opportuno, in applicazione del principio di precauzione, ridurre la creazione di condizioni favorevoli alla diffusione del virus mediante l’adozione di alcune misure restrittive;

vista la nota della Questura di Cuneo prot.n.2062 pervenuta in data odierna ad oggetto: ”Emergenza epidemiologica da COVID-19 “;

d’intesa con la Prefettura e con la Questura di Cuneo in via esclusivamente precauzionale e cautelativa al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

visti:

l’articolo 50 del D.lgs 18-08-2000 n.267 e s.m.i.;

le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità Sanitaria Locale in materia di igiene e Sanità;

i provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale e con effetto dal 13-03-2020

- ai proprietari e gestori di attività ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, di comunicare immediatamente ai propri utenti che abbiano fatto ingresso in Limone Piemonte a far data dal 07-03-2020 l’obbligo di segnalare la propria presenza sul territorio contattando il Comando di Polizia Locale o la Stazione dei Carabinieri o il Settore di Polizia di Frontiera di Limone Piemonte ;

- agli Amministratori di condominio di comunicare immediatamente ai Condomini che abbiano fatto ingresso in Limone Piemonte a far data dal 07-03-2020 l’obbligo di segnalare la propria presenza sul territorio contattando il Comando di Polizia Locale o la Stazione dei Carabinieri o il Settore di Polizia di Frontiera di Limone Piemonte;

