Ora con il nuovo sito internet scoprire tesori e attrattive delle valli “Vermenagna-Roya” è più facile

Un sito internet in tre lingue concepito come una vera e propria guida turistica digitale. Il cuore del sito è costituito dalle schede tecniche del patrimonio culturale dei dieci comuni aderenti al progetto, più di centocinquanta.

Il progetto di valorizzazione territoriale transfrontaliera “Vermenagna – Roya, il nostro patrimonio, il vostro turismo”, oggetto di un intervento di sviluppo turistico e culturale finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia Alcotra, ha messo online il suo sito internet.

Il sito, di cui era stata proposta una versione “demo” in occasione del comitato di pilotaggio del progetto svoltosi a Breil-sur-Roya lo scorso 27 giugno, è online ed è uno strumento di conoscenza virtuale del territorio, da associare e in grado di preparare alle visite di persona. Ha infatti il compito di promuovere il territorio approfondendone i principali elementi culturali, che sono oggetto di valorizzazione del progetto Alcotra Vermenagna-Roya.

Video turistici che tratteggiano in modo veloce ed evocativo le peculiarità culturali di ciascuno dei dieci comuni, schede sintetiche e di approfondimento sui beni culturali, itinerari di scoperta del territorio sono gli elementi portanti del sito, concepito come una vera e propria guida turistica digitale in tre lingue, utile sia ai visitatori, per iniziare a conoscere l'identità culturale delle valli, che agli operatori del territorio o agli interessati che vogliano approfondirne alcuni aspetti.

Proprio per venire incontro a questo secondo aspetto, il sito è stato studiato in modo complementare a ciò che già viene proposto dai preesistenti siti internet degli uffici turistici del territorio. Il sito del progetto Vermenagna-Roya non si occupa infatti della promozione turistica dal punto di vista delle strutture ricettive: le informazioni su ristoranti e hotel potranno essere ottenute utilizzando i siti che già la catalogano e rendono disponibile. Il nuovo sito si affianca a questi ultimi per offrire una narrazione dell’identità culturale delle due valli: proprio per questa sua specifica “mission” lo fa in modo organico, ragionato e completo.

Il cuore del sito è infatti costituito dalle schede tecniche del patrimonio culturale dei dieci comuni aderenti al progetto, più di centocinquanta, che hanno il compito di informare sulle specificità di ciascuno dei beni culturali esistenti e di fornire le informazioni necessarie non solo per conoscerne la storia e le peculiarità ma anche le condizioni di visita. La natura culturale del progetto è ulteriormente esplicitata dalla bibliografia e dalla sitografia che chiude ciascuna scheda, permettendo a chi lo desidera di approfondire la conoscenza con il bene in oggetto.

Per ciascun comune è stata realizzata inoltre una descrizione puntuale, che coniuga storia, cultura e turismo: una mappa interattiva, basata sul sistema open source “Open Street View”, indica la posizione di tutti i beni culturali mappati e pubblicati sul sito.

Poiché il turismo e l’identità culturale del territorio passano anche attraverso le manifestazioni e gli eventi ricorrenti, nel sito non manca una sezione “agenda”, nella quale sono proposti e descritti i principali appuntamenti di ogni comune, quelli in grado di richiamare l’attenzione di un pubblico di turisti: si pensi a titolo di esempio alle mostre temporanee del Museo delle Meraviglie di Tenda, alla Medj'Agoust di Breil-sur-Roya o alla Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo.

Il sito è attivo online e consultabile in italiano e francese, successivamente verrà completata la versione in inglese.

Nel frattempo, le attività del progetto “Vermenagna – Roya, il nostro patrimonio, il vostro turismo” continuano: giovedì 10 ottobre si riunirà nuovamente il comitato di pilotaggio composto dagli amministratori dei partner transfrontalieri del progetto ed è prevista una prima riunione operativa allargata agli enti di gestione del territorio per definire le modalità di inclusione del patrimonio culturale nel masterplan di sviluppo turistico locale.

Per saperne di più sul progetto

Il progetto “Vermenagna-Roya. Il nostro patrimonio e il vostro turismo in Vermenagna-Roya” è un’attività triennale finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia Alcotra, che vede il Comune di Borgo San Dalmazzo capofila di un ampio partenariato transfrontaliero composto da dieci comuni (Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante, Limone Piemonte, La Brigue, Saorge, Breil-sur-Roya, Tenda e Fontan) e due associazioni (Patrimoine et Traditions Brigasques e l'Ecomusée du haut pays).

Il progetto, che prevede un finanziamento europeo di 1.200.000 € circa, è articolato in numerosi interventi che i partner stanno portando avanti in questo periodo: un ricco programma di azioni immateriali, a sostegno della cultura identitaria e in potenziamento dell’offerta turistica e culturale del territorio, e di interventi materiali di recupero e restauro di beni culturali o spazi pubblici che saranno allestiti per le finalità previste da ciascun partner del progetto.

Obiettivo primario del progetto è la rivitalizzazione e valorizzazione del ricco patrimonio culturale materiale ed immateriale che caratterizza le due vallate, che per secoli ha conosciuto linee di sviluppo comuni creando un milieu culturale coeso sui due versanti delle Alpi e che rappresenta per diversi aspetti un unicum straordinario.

Info: 0171.754114; progeuropa@comune.borgosandalmazzo.cn.it; https://www.facebook.com/VermenagnaRoyaALCOTRA; https://www.vermenagna-roya.eu/