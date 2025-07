Open Maschile CSI 2025: la pallavolo piemontese sul tetto d'Italia con la TPL San Rocco

CUNEO CRONACA - Presso il Palazzetto dello Sport di Magione (Perugia), la TPL Volley San Rocco, storica squadra di pallavolo della polisportiva San Rocco 85 Asd, ha vinto la finalissima dei Campionati Nazionali del CSI nella Categoria Open Maschile, imponendosi per 2-0 sulla formazione siciliana del Liotri Volley Asd (Catania), vincitrice delle ultime due edizioni. Per la TPL Volley San Rocco, il titolo di Campioni d’Italia 2025 arriva alla quarta partecipazione alla fase finale nazionale, dopo essersi classificata per due volte al secondo posto. Le premiazioni delle finali dei Campionati Nazionali Pallavolo Open del Centro Sportivo Italiano si sono svolte nel Pala Barton di Perugia, uno dei “templi” del volley nazionale.

La TPL Volley San Rocco, dopo una prima fase del campionato 2024/25 conclusa al penultimo posto con una sola partita vinta, era riuscita a disputare un buon secondo girone, concludendo la regular season al secondo posto e accedendo così di diritto alla fase eliminatoria regionale, laureandosi Campione del Piemonte nella finale “derby” del 25 maggio scorso contro il Racca Volley Genola. Il primo titolo nazionale arricchisce il palmarès della TPL San Rocco, che conta anche 4 campionati regionali, 5 campionati provinciali e 6 Coppe Piemonte.

La rosa della TPL Volley San Rocco della stagione 2024/25 è composta da: Fabio Anghilante, Simone Arneodo, Lorenzo Audero, Paolo Bertola, Christian Bonifazio, Alessandro Cometto, Mattia Dho, Filippo Lopatriello, Paolo Lopatriello (capitano), Jacopo Maiorano, Manuel Pancera, Fabrizio Pepino, Fabrizio Rabellino, Federico Sciandra, Marco Sciolla, Nunzio Stoffa e Francesco Toselli.