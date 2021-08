Open day 12-19 anni sabato all'ex Bertello di Borgo, accesso diretto negli altri centri della provincia

CUNEO CRONACA - L’Asl Cn1 ha organizzato un open day rivolto ai ragazzi della fascia d’età 12-19 anni per sabato 7 agosto presso il centro vaccinale ex officine Bertello (via Vittorio Veneto 19) a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Potranno ricevere la vaccinazione in accesso diretto i ragazzi dai 12 anni compiuti ai 19 anni, a partire dalle ore 8.30, nei limiti delle dosi disponibili.

I ragazzi dovranno accedere ai centri accompagnati da almeno un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione per il minore. L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovrà essere consegnata per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitoriale.

E' stata attivata la vaccinazione dei giovani della fascia di età 12-19 in accesso diretto (nei limiti delle dosi disponibili) dalle 8,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì, nei seguenti centri vaccinali:

BORGO S. DALMAZZO: presso ex Officine Bertello, via Vittorio Veneto 19.

CUNEO: Movicentro – Tendostruttura di corso Monviso.

MONDOVI': Valauto, via Torino 77.

SAVIGLIANO: Crusà Neira, piazza Misericordia.

FOSSANO: sito Protezione Civile - Via Granatieri di Sardegna 1.

SALUZZO: Pala CRS presso Foro Boario, via Don G. Soleri.

Inoltre, dalle 10,30 alle 13.00, dal lunedì al venerdì, presso il Centro Vaccinale di CEVA (Presidio Ospedaliero).

