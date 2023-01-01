Ondata di caldo in Granda: attese temperature fino a 36 gradi e notti tropicali

CUNEO CRONACA - Sul Piemonte è in arrivo un’intensa e prolungata ondata di calore. L'espansione di un robusto anticiclone di origine nordafricana sull'Europa occidentale porterà, già dalle prossime ore, temperature decisamente superiori alla norma.

Per la giornata di mercoledì 17 giugno sono previste massime tra i 32 e i 35 °C, che saliranno a 33-36 °C da giovedì 18 fino sabato; il picco del caldo è atteso tra domenica e l'inizio della prossima settimana, quando i termometri in pianura raggiungeranno i 36-38 °C.

Anche le temperature minime aumenteranno nei prossimi giorni, portandosi ben al di sopra dei 20 °C specialmente nelle aree urbane, a causa dell’effetto dell’isola di calore urbana, impedendo il recupero psicofisico notturno.

La combinazione di tutti questi fattori – il caldo torrido del giorno, l'assenza di refrigerio notturno (le cosiddette "notti tropicali") e la durata dell'ondata per più giorni consecutivi creeranno condizioni di forte disagio bioclimatico per diversi giorni. L'ondata di caldo durerà almeno fino a metà della settimana prossima.

Per limitare l'impatto del caldo sulla salute, si raccomanda di seguire scrupolosamente le linee guida le linee guida del Ministero della Salute (Ministero della Salute – Linee guida e raccomandazioni sulle ondate di calore).

Le indicazioni riportate costituiscono utili raccomandazioni da seguire durante l'intero periodo estivo, e non soltanto in occasione delle ondate di calore, contribuendo a rendere ancora più efficace il sistema di allerta piemontese (WHO – Heat–Health Warning Systems Guidance).

Si ricorda di consultare sempre il bollettino contenente le previsioni sulle ondate di calore (clicca QUI) e i canali di informazione per rimanere aggiornati sull'andamento delle temperature e delle condizioni critiche e che per qualsiasi sintomo o cambiamento delle condizioni di salute soprattutto dei soggetti fragili, rivolgersi al proprio medico di famiglia.