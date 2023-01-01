Oltre i confini di Langhe e Roero: Ricic.Liner punta a un Piemonte più sostenibile

CUNEO CRONACA - Il progetto di economia circolare Ricic.Liner 2025, ideato e curato dall’Associazione L’Anello Forte di Monforte d’Alba, giunge alla conclusione con un evento pubblico di rendicontazione che si terrà mercoledì 4 febbraio alle 16,30 presso l’Ampelion di Alba.

Durante l’incontro, aperto a tutti (iscrizione QUI), verranno presentati i risultati dell’iniziativa, che negli ultimi due anni ha coinvolto ampiamente il territorio vitivinicolo locale. Saranno illustrati i dati della fase pilota 2024 e della successiva estensione del progetto nel 2025, nonché le prospettive future di questa buona pratica ambientale.

All’evento interverranno, oltre ai referenti de L’Anello Forte, i partner tecnici e istituzionali che hanno contribuito al progetto, con la presenza di produttori, amministratori locali e rappresentanti della Fondazione CRC.

Ricic.Liner è un progetto nato nel 2024 con l’obiettivo di riciclare i liner di scarto post-etichettatura del vino, ovvero i supporti cartacei siliconati delle etichette autoadesive, materiali che normalmente vengono smaltiti come rifiuti speciali. La fase pilota, avviata a Monforte d’Alba sotto il nome “L’Anello (Mon)Forte”, ha coinvolto inizialmente 31 cantine del comune che, in sei mesi di sperimentazione (maggio–novembre 2024), hanno raccolto complessivamente 2 tonnellate di liner. Il materiale, stoccato in apposite cartonbox fornite dall’associazione, è stato ritirato e avviato al riciclo grazie al partner tecnico Bra Servizi – Gruppo Piumatti, che ha curato raccolta e trasporto presso uno stabilimento specializzato.

Il processo innovativo di recupero, realizzato in collaborazione con aziende leader del settore ambientale, consente di separare la componente cartacea dal silicone e di reimmettere sul mercato sia carta riciclata sia nuovi prodotti derivati dal silicone, riducendo quasi al 100% gli scarti non recuperabili. Il successo della sperimentazione ha portato la Fondazione CRC a riconoscere la validità del progetto, ribattezzato per la fase successiva “Ricic.Liner”, rinnovando il proprio contributo per l’anno 2025 con l’obiettivo di portarlo a una scala territoriale più ampia.

La seconda fase, denominata Ricic.Liner 2025, ha infatti esteso il coinvolgimento a tutte le cantine dell’area del Barolo e dei comuni limitrofi, nell’ambito dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe e Roero. Hanno aderito all’iniziativa oltre cento aziende vitivinicole locali, tra cantine e produttori indipendenti, che nel corso del 2025 hanno raccolto e conferito i liner esausti nei propri locali, poi ritirati in un unico giro annuale (novembre 2025) da Bra Servizi. I dati finali indicano un netto incremento del materiale recuperato rispetto alla fase pilota, con diverse tonnellate di liner avviate al riciclo (dato preciso in via di definizione), confermando la replicabilità su larga scala del modello di economia circolare proposto.

Ogni cantina partecipante riceverà a fine processo un certificato ambientale attestante la quantità di liner riciclato e la CO₂ equivalente risparmiata, informazioni utili ai fini del bilancio di sostenibilità aziendale. L’evento del 4 febbraio ad Alba sarà quindi non solo un momento di rendicontazione pubblica del progetto, ma anche un’occasione per discutere delle prospettive future: “Andiamo avanti” è il motto che accompagna questa tappa, con l’aspirazione de L’Anello Forte di proseguire nel 2026 con un ulteriore ampliamento dell’iniziativa, coinvolgendo nuovi territori e sensibilizzando un numero sempre maggiore di attori della filiera.

«Il nostro sogno è estendere Ricic.Liner a tutte le cantine di Langhe e Roero – e perché no, un domani a tutto il Piemonte – contribuendo alla nascita di impianti di riciclo dedicati anche in Italia», afferma la presidente de L’Anello Forte, Laura Clerico, sottolineando come il progetto abbia già dimostrato la capacità di fare rete tra produttori e istituzioni attenti alla sostenibilità. L’Anello Forte, che conta attualmente 104 soci tra aziende e singoli, è l’associazione promotrice del progetto Ricic.Liner: nata a Monforte d’Alba nel 2021 su iniziativa di un gruppo di vignaiole del territorio, è impegnata in progetti di economia circolare e valorizzazione degli scarti della filiera vitivinicola, in linea con la tradizione contadina del “non sprecare nulla”. Ricic.Liner 2025 è stato realizzato con il sostegno della Fondazione CRC (bando “Percorsi di sostenibilità. Misura 2”) e con il supporto operativo di Bra Servizi – Gruppo Piumatti, partner tecnico per la raccolta e il trasporto. Ulteriori informazioni sul progetto e sulle modalità di adesione sono disponibili sul sito www.lanelloforte.it.