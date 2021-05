Oltre Fedez: dopo Berlusconi e Grillo contro i soliti partiti in Italia può accadere di tutto

PIERCARLO BARALE - Per le prossime elezioni politiche ci potranno essere grosse novità. Chiara Ferragni su Instagram ha 23,4 milioni di followers. Il marito, Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, sempre su Instagram ne ha 12 milioni. Ambedue sono titolari di proprietà immobiliari, società, aziende. La Ferragni, indicata come influencer dalla gran parte dei suoi seguaci, si definisce imprenditrice digitale. Il termine forse le pare più gratificante, in quanto si trovano in sua proprietà o con la sua direzione attività solide, con certezza di positiva continuazione e rilevanti ricavi.

L’influencer è stata la prima attività attraverso la quale, ottenuti consensi stellari, si è ottimamente radicata anche nel difficile campo imprenditoriale. Il marito è un affermato rapper, con alto contenuto politico nel senso migliore del termine, attento alle tematiche attuali. Ambedue si sono dedicati alle esigenze di molti, aggravate dalla crisi economica e dal virus. Hanno anche contrastato le folli idee no-vax, aberranti e produttive di gravi conseguenze sulla collettività. Tesi supportate anche da alcuni profeti squalificati dalla scienza ufficiale, purtroppo provvisti di laurea in medicina.

Nel 1994, in una situazione politica un po’ confusa, è disceso in campo Silvio Berlusconi. I meno giovani lo ricordano ancora con l’aspetto beato, rassicurante, angelico, troneggiante e giganteggiante - è piccolino in realtà - su enormi manifesti pubblicati in ogni città. Lo si vede talvolta con l’elmetto da operaio edile oppure in studiate pose ed atteggiamenti. La gran cassa orchestrata con il supporto di abili persuasori, l’utilizzo dei propri giornali e televisioni, gli hanno garantito il successo.

È durato un ventennio al Governo, salvo qualche intervallo prodiano, interrotto dal fuoco amico del solito Bertinotti, esponente della sinistra dura e pura. Oggi il suo partito nei sondaggi galleggia intorno al 6%, con frequenti abbandoni in direzione Lega o Fratelli d’Italia. In Parlamento ha ancora un certo peso, senza una posizione costante, pendolante tra un centro sguarnito e la destra salvomeloniana sempre più ricca di consensi nei sondaggi.

Abbiamo poi avuto l’exploit del comico Beppe Grillo. Si è inventato un partito-movimento, unendo sciocchezze stratosferiche come uno vale uno ad altri argomenti pienamente condivisibili, come la difesa dell’ambiente e del territorio ed il limite di due mandati per gli eletti. È stato un successo enorme, via via diminuito ad ogni consultazione. Nei sondaggi è sceso sotto il 20%, mentre in Parlamento, sulla carta sarebbe ancora al 33%. Moltissimi deputati e senatori hanno cambiato casacca o sono confluiti nel gruppo misto, mentre si è formata una fronda importante, con a capo di Battista, mancato Che Guevara e Casaleggio figlio. Quest’ultimo è padrone della piattaforma Rousseau, rimasta però senza utilizzatori e soprattutto pagatori, rifiutandosi la maggior parte dei parlamentari grillini, di finanziarla.

La discesa grillina pare aver imboccato una strada senza ritorno, nonostante l’impegno dell’amletico Conte, leader in pectore, designato dall’elevato fondatore. Alle prossime consultazioni i pentastellati rimasti - ma non tutti - paiono decisi ad abbracciare il Pd di Letta, quello odiato per i fatti di Bibbona, i post-comunisti. La Lega salviniana appare in diminuzione nei sondaggi, di poco sopra il 20%. Teme il sorpasso meloniano. Vuole stare nel governo, ma anche fuori. Vanta come propri i provvedimenti positivi a giudizio generale, lasciando agli altri le prudenti e necessarie limitazioni alla circolazione ed ai commerci. Lega di lotta e di Governo, che però ha stufato il Pd e lascia perplesso Draghi, impegnatosi con Mattarella e l’Europa a portare avanti la suo croce per la salvezza del paese. Con un occhio però, secondo alcune voci, alla presidenza della Repubblica, lasciando il cerino del governo dopo aver evitato l’incendio.

In questa situazione, con l’impegno alla realizzazione sollecita delle grandi riforme, sempre promesse e mai attuate - fiscale, pubblica amministrazione e giustizia - rischiamo di non vedere la miliardata europea se non le attueremo nei termini fissati. Sorgono - non da ora - legittimi dubbi sulla reale capacità di darvi esecuzione, in quanto presuppongono l’accordo tra partiti, che quotidianamente, pur essendo al governo, si combattono, alla ricerca dell’immediato consenso popolare.

Un partito Ferragni-Fedez, con 34,5 milioni di followers - anche se non si tradurranno in altrettanti voti, ma magari la metà - potrebbe tentare il bis dell’exploit grillino della prima presentazione. Fedez ha dato, con il recente dissidio con la Rai e soprattutto con il contrasto a Salvini, prova di capacità mediatica e politica singolare. Se vi fosse l’estensione del voto ai sedicenni, gli altri partiti tradizionali, pentastellati compresi, ormai entrati nel sistema, se la vedrebbero assai brutta.

I risultati odierni in Spagna la dicono chiara sul tramonto del vecchio ed il trionfo del nuovo. La Ferragni ha un enorme seguito e sa muoversi con capacità mediatica - direi anche diplomatica - con garbo, fermezza ed efficacia. Il duo potrebbe attivare un partito forte, concreto e persuasivo, soprattutto nei confronti dei giovani. Propaganda senza manifesti e santini, ascolti assicurati. Il programma si può tracciare con semplicità, senza che diventi oceanico, come di consueto. Un ideologo si può trovare senza alcuna difficoltà. Lo aveva trovato Umberto Bossi, per fondare la Lega.

Piercarlo Barale