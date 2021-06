Oltre 7181 passaggi già registrati alla 44° Mostra Nazionale dell'Antiquariato di Saluzzo

CUNEO CRONACA - Si avvicina l'ultimo fine settimana della quinta edizione di START SToria e ARte a Saluzzo, una delle prime manifestazioni completamente "in presenza" del territorio piemontese e la prima in Italia nel settore dell'antiquariato.

Il pubblico ha premiato con entusiasmo l'iniziativa, con 7.181 passaggi registrati nel fine settimana del 5 e 6 giugno nei diversi spazi della manifestazione: Casa Cavassa la mostra "Fare Luce" di Andrea Nisbet e la Mostra Nazionale dell'Artigianato, l'invasione dei 45 artigiani con il loro saper fare nel riscoperto ex Convento delle Orsoline, nei laboratori riaperti della Salita al Castello e in Via San Giovanni.

Tantissimo, l'entusiasmo per la 44° Mostra Nazionale Antiquariato di Saluzzo che ha riportato, dopo un anno di interruzione, i migliori esperti italiani e i loro oggetti negli spazi della Castiglia.

Proprio la Mostra Nazionale dell'Antiquariato sarà protagonista del fine settimana saluzzese con la proposta di un vero e proprio viaggio tra le scuole della tradizione italiana tra ‘400 e ‘700 grazie alla partecipazione di 22 straordinari espositori, con molti fra i nomi più prestigiosi del settore.

Al piano terreno della residenza fortificata dei Marchesi di Slauzzo una mostra collaterale accompagna il pubblico in un ideale tour attraverso l’Italia e le sue scuole pittoriche regionali. “Le 100 Maddalene dalla collezione Rubiola” è un percorso fra raffigurazioni di Maria di artisti veneziani, lombardi, piemontesi, liguri, emiliani, toscani, romani e napoletani, oltre che da fiamminghi, olandesi, francesi, spagnoli e tedeschi. In mostra anche la Maddalena di Matteo Cerezo e quella dipinta da Domenico Carpinoni, variante di quella esposta nell’isola di Malta.

START si conferma anche in questa edizione come positivo modello di sviluppo e motore di energie positive: Ceramica Solelò, fra i protagonisti della Mostra Nazionale dell'Artigianato è stata selezionata tra i 10 finalisti del concorso “Artigianato del Cuore”, promosso dalla Fondazione Cologni per i Maestri d’Arte di Milano. Il vincitore, votato dal pubblico attraverso un like, avrà la possibilità di ricevere una somma di denaro da reinvestire nell’ampliamento della propria attività. Tra gli obiettivi di Ceramica Solelò il progetto di riuscire a realizzare corsi e workshop non convenzionali, in collaborazione con altre piccole realtà per ridare vita alle botteghe e per contribuire alla candidatura della sua città, Saluzzo, come Capitale Italiana della Cultura nel 2024.

Il fine settimana a Saluzzo sarà anche l'occasione per due interessanti appuntamenti di formazione: il primo, online e in presenza venerdì 11 giugno dalle 14.30 al Cinema Teatro Magda Olivero, è dedicato a "Saluzzo città storica e di paesaggio" con particolare attenzione al Piano di Manutenzione delle superfici di facciata del centro storico. Il giorno dopo, in modalità online dal Cinema Teatro Magda Olivero a partire dalle ore 10, l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte propone un incontro di formazione intitolato "Un anno di arte, spettacoli, teatro, concerti, eventi cancellati”.

IL PROGRAMMA DAL 10 al 13 GIUGNO

Dal 28 maggio al 13 giugno 2021

Museo Civico Casa Cavassa, via San Giovanni 5 - Saluzzo

START/ARTE - 26° Mostra di Arte contemporanea di Saluzzo

"Fare luce" di Andrea Nisbet, a cura di Giuseppe Biasutti

domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

giovedì, venerdì, sabato e martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Dal 5 al 13 giugno 2021

La Castiglia, Piazza Castello

START/ANTIQUARIATO - 44° Mostra Nazionale dell’Antiquariato

Nelle sale della Castiglia sarà presentata la mostra collaterale

Le 100 Maddalene

dalla collezione del Dott. Rubiola: un viaggio tra le scuole della tradizione italiana tra ‘400 e ‘700

Orario d’apertura

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20

Feriali dalle ore 15 alle ore 20

Biglietti - Giornaliero: 10€, ridotto Tessera Start: 5€, ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti

Navetta gratuita – domenica ore 10/12 - 14.30/17.30 con partenza da Piazza Montebello 1

Nei giorni feriali la Navetta Città bassa / Città alta - tutto il giorno a pagamento

Sabato e domenica prenotazione obbligatoria chiamando il 3469499587

Info www.fondazioneamletobertoni.it

Venerdì 11 giugno - ore 14.30

Cinema Teatro Magda Olivero, Via Palazzo di Città 15

"Saluzzo città storica e di paesaggio"

Seminario sul piano di Manutenzione delle superfici di facciata del centro storico

Modera: Vanna Pescatori

Intervengono:

· Arch. Barbara Bongiovanni - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo

· Prof. Marco Zerbinatti - Politecnico di Torino

· Prof.ssa Silvia Beltramo - Politecnico di Torino

· Arch. Paolo Bovo – libero professionista

· Dott. Francesco Brigadeci – Restauratore KOINE’ Conservazione Beni Culturali

Verrà presentato il volume edito “Saluzzo centro storico. Linee guida piano di manutenzione delle superfici di facciata” a cura di Silvia Beltramo e Paolo Bovo

Prenotazione obbligatoria (max 100 partecipanti + diretta online sul canale YouTube della Fondazione Amleto Bertoni) su www.prenotazionifondazionebertoni.it

Sabato 12 giugno 2021 - ore 9 - 13

Cinema Teatro Magda Olivero, Via Palazzo di Città 15

Un anno di ARTE, SPETTACOLI, TEATRO, CONCERTI, EVENTI "cancellati".

Corsi per la Formazione Professionale Continua dei giornalisti professionisti e pubblicisti - In collaborazione con Ordine dei Giornalisti del Piemonte

Covid, un anno di pagine spettacoli in assenza di spettacoli: scrivere la cultura al tempo della pandemia

Abbiamo pianto o ci siamo reinventati? Come abbiamo rivoluzionato il nostro lavoro.

Modera:

Alberto Gedda - Direttore de IL CORRIERE DI SALUZZO

Ospiti:

Cristina Caccia - TORINO SETTE, LA STAMPA

Amedea Franco - Red. Cuneo - LA STAMPA

Guido Andruetto - intervento online - LA REPUBBLICA

Claudia Spoto ( TEATRO COLOSSEO) e Paola Farinetti (ATTRAVERSO FESTIVAL)

Prenotazione obbligatoria (max 100 partecipanti + diretta online

Sabato 12 giugno - ore 14,30 - 16,30

La Castiglia, Piazza Castello

LUDOTECA AL MUSEO

Pomeriggio di giochi in scatola per bambini: sfide e avventure, giochi di cooperazione, velocità, … per un divertimento assicurato!

Per bambini 6-12 anni, costo: 3€ a bambino; per i genitori possibilità di ingresso nei musei a tariffa ridotta.

Prenotazione obbligatoria: musakids@itur.it

Domenica 13 giugno - ore 15:30 e ore 17:30

Ritrovo e partenza in Castiglia

Un pomeriggio nel Borgo

Tour alla scoperta del centro storico alto, attraverso i monumenti simbolo della Storia del Marchesato. Le visite guidate partono dalla Castiglia con un percorso nella fortezza e l’accesso straordinario alla terrazza panoramica da cui si può godere della bellissima vista sul borgo; il tour si conclude con una passeggiata nel romantico centro storico cittadino e nel Chiostro della Chiesa di San Giovanni.

Costo: 5 € a persona (gratuito per under 10 anni)

MUSA Itur – Piazza castello 1 - 800 942 241 - musa@itur.it

Domenica 13 giugno 2021 - ore 16-18

Pinacoteca Matteo Olivero, Salita al Castello

Laboratorio con Matè

Per i genitori visita Pinacoteca/Torre Civica

in collaborazione con URCA, costo 5€. Prenotazione obbligatoria (max 16 bambini)

URCA - www.ur-ca.it / 349 627 5879