"Olimpia": così l'Alta Langa si scopre capitale dell'arte contemporanea

CUNEO CRONACA - Ha preso il via all’Ecomuseo di Monteoliveto, a Cortemilia, tra applausi, presenze istituzionali e sguardi rapiti Olimpia, la prima Biennale d’Arte Contemporanea diffusa dell’Alta Langa. Un progetto che intreccia natura, paesaggio e arte, trasformando borghi, sentieri e castelli in palcoscenici vivi di riflessione e bellezza.

Il debutto ha registrato un forte interesse di pubblico e critica. Presenti tra gli altri all’inaugurazione, moderata dal project manager Mauro Carbone, il consigliere regionale Daniele Sobrero, il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito insieme a numerosi primi cittadini del territorio, il consigliere della Fondazione CRC Carlo Rosso e il presidente del GAL Langhe Roero Leader Massimo Gula.

Le prime tappe – Fairy Ring di Stefano Caimi a Cortemilia e la performance con aquiloni di Oliviero Fiorenzi al Castello di Prunetto – hanno emozionato grazie anche alla partecipazione di piccoli e grandi visitatori. Successo di pubblico anche a Serravalle Langhe, con l’apertura dello studio d’artista di Emma Scarafiotti e Paolo Dellapiana all’interno dell’Oratorio affrescato da David Tremlett: un dialogo tra immagini in movimento e paesaggi sonori. Domenica ci sono stati più di 100 visitatori, mentre lunedì sono stati attenti osservatori e protagonisti i giovani dell’Estate Ragazzi. La residenza artistica sarà visitabile fino al 13 luglio.

“I primi eventi hanno confermato la forza del progetto – afferma Davide Falletto, presidente dell’Unione Montana Alta Langa –. Siamo orgogliosi della risposta delle comunità e dei visitatori. Olimpia non vuole essere un evento isolato, ma un nuovo modo di vivere e raccontare il territorio, a partire dalla sua vocazione profonda. Una Biennale che unisce le persone camminando, ascoltando, partecipando. I risultati dei primi giorni ci dicono che questa direzione è giusta, coraggiosa e condivisa”.

La seconda settimana della Biennale si aprirà con nuove tappe che proseguono il viaggio di Olimpia tra borghi e colline, in un crescendo di linguaggi, incontri e suggestioni.

Sabato 12 luglio – Alle ore 11.00, a Niella Belbo, Edoardo Manzoni presenta Promessa, una scultura permanente che riflette sul tempo e sulle tracce che lasciamo. Alle 15.00, nella torre medievale di Camerana, Dora Perini, in collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa, porta la sua installazione site-specific: un’opera verticale e silenziosa, che dialoga con la pietra e la luce. Alle 17.00, a Paroldo, si apre una finestra sulla videoarte grazie a Mara Palena, in sinergia con Recontemporary Torino, con immagini che scorrono tra le pareti antiche e il respiro della natura.

Domenica 13 luglio – Alle ore 18.00, a San Bovo di Castino, Giuseppe Culicchia e Giorgio Li Calzi, accompagnati dal Firenze Jazz Festival, mettono in scena una rilettura visionaria del 1984 di Orwell. Un incontro tra letteratura e musica dal vivo, tra parole e suoni che interrogano il nostro tempo.

“Abbiamo voluto invitare Giuseppe Culicchia perché è un acuto narratore del contemporaneo, non incline a genuflessioni né a ritrattazioni. Amiamo la sua scrittura e il suo modo di raccontare i libri degli altri. Culicchia ha scelto ‘1984’ di George Orwell, un romanzo politico che descrive un mondo in cui non vorremmo mai trovarci. Ascoltarlo tra il vento delle Langhe, accompagnato dalle note della tromba di Giorgio Li Calzi, sarà - ne siamo certi - forte e potente come il luogo che lo accoglierà", afferma Claudia Zunino, fondatrice della Galleria Lunetta11, a cui è stata affidata la direzione artistica di Olimpia.

La Biennale proseguirà fino al 31 agosto 2025 con installazioni visitabili nei sette Comuni protagonisti. Olimpia è ideata e progettata dall’Unione Montana Alta Langa, con la direzione artistica di Lunetta11, e sostenuta da Regione Piemonte e Fondazione CRC, con il patrocinio della Regione, della Provincia di Cuneo e dell’ATL Langhe Monferrato Roero.

Tutto il programma completo su: www.olimpiacontemporanea.com

Anche la componente esperienziale di Olimpia ha registrato un inizio molto promettente. I tour trekking e biking, curati da Love Langhe Tour e In Langa Tours, hanno subito ricevuto un ottimo riscontro da parte di privati e operatori, confermando l’efficacia di un approccio lento e immersivo.

“Le nostre proposte sono state apprezzate, nonostante il breve tempo di promozione – racconta Ilenia Colucci, amministratrice delegata e fondatrice di Love Langhe Tour –. I partecipanti sono rimasti piacevolmente stupiti non solo dalle opere, ma dai paesaggi, dai borghi raggiunti. Le aziende locali hanno accolto con entusiasmo l’idea e molte ci hanno già chiesto di proseguire su questa strada che valorizza i prodotti e i territori”.

Il programma completo dei tour include passeggiate ad anello, pause enogastronomiche, attività per famiglie, degustazioni, laboratori creativi e percorsi personalizzabili. Le partenze continuano ogni weekend, per coinvolgere idealmente tutti i 38 Comuni dell’Unione Montana, promuovendo una cultura del cammino e dell’incontro. Per informazioni e prenotazioni: tour@lovelanghe.com.

(Foto Letizia Toscano)