Oktoberfest Cuneo, Roccavione si offre: "Ci siamo con i nostri spazi, non lasciamo spegnere l'evento"

CUNEO CRONACA - "È davvero un peccato che quest’anno non si svolga una manifestazione importante come l’Oktoberfest”, dichiara il Sindaco di Roccavione, Paolo Giraudo. "Come accade per qualsiasi grande evento, può piacere oppure no, ma sarebbe difficile non riconoscere ciò che ha rappresentato in questi anni: un appuntamento di grandi dimensioni, capace di attirare e intrattenere un pubblico proveniente non soltanto da Cuneo e dalle vallate, ma anche dal resto della provincia e dalle regioni vicine".



Da qui la disponibilità concreta manifestata dall’Amministrazione comunale di Roccavione. "Mi sono confrontato con il vicesindaco e tutta la mia amministrazione, e ci sentiamo di rivolgere una proposta molto chiara agli organizzatori: a Roccavione saremmo lieti di mettere a disposizione i nostri spazi per provare a realizzare l’evento. Disponiamo di un palazzetto polivalente, la struttura conosciuta come ex bocciofila, che può ospitare senza problemi manifestazioni con circa 600 persone. Nelle immediate vicinanze sono inoltre presenti diverse aree nelle quali sarebbe possibile installare tecnostrutture e ampliare sensibilmente la capienza”.



"Sappiamo che i tempi sono ormai stretti e che probabilmente sarebbe difficile riproporre già quest’anno una manifestazione della stessa durata e con le stesse dimensioni dell’Oktoberfest organizzato a Cuneo. Ma proprio per questo lanciamo un’idea: perché non valutare per il 2026 una versione più concentrata, magari durante un fine settimana lungo oppure su quattro o cinque giornate? Sarebbe comunque un modo per non interrompere completamente la storia dell’evento e per mantenere vivo l’appuntamento con il pubblico".



Il Comune si dichiara pronto ad avviare immediatamente il confronto, naturalmente nel rispetto delle necessarie verifiche tecniche, organizzative e autorizzative. "Noi ci siamo, con i nostri spazi e con la volontà di collaborare. Se gli organizzatori dell’Oktoberfest Cuneo vorranno contattarci, saremo felicissimi di incontrarli anche nei prossimi giorni, perché sappiamo che il tempo stringe. Non vogliamo lanciare una provocazione destinata a rimanere sui giornali, ma mettere sul tavolo una disponibilità reale".



"Manifestazioni come questa, piacciano oppure no, rappresentano un arricchimento per l’intero territorio. Le amministrazioni dovrebbero lavorare per crearne e attrarne sempre di più, collaborando con chi investe tempo, risorse e professionalità nella loro organizzazione. Perderle e rimandare tutto all’anno successivo non può essere considerato un risultato soddisfacente. Se Roccavione può contribuire a evitare che nel 2026 si spenga completamente questa esperienza, noi siamo pronti a fare la nostra parte".

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