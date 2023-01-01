Oktoberfest Cuneo chiude il weekend con le cover band e campagne per la guida sicura

CUNEO CRONACA - Ultima weekend dell'Oktoberfest Cuneo con grandi show e appuntamenti per grandi e piccini. Venerdì 10 ottobre lo spettacolo sul palco del padiglione principale sarà dedicato alle canzoni italiane con la cover band "Kikko e la combriccola del Blasco" (in foto) che trascinerà la serata nella festa. Ad anticiparli, durante la cena, i Kuni Kumpel e dj set nell’area garden.

Oktoberfest Cuneo affiancherà al sempre ricco programma di eventi, soprattutto musicali, una serie di nuove iniziative pensate per sensibilizzare il pubblico sulla mobilità sicura, tema da sempre prioritario per gli organizzatori della Sidevents. Mentre continua il servizio di navette proveniente da diversi centri della provincia (Saluzzo, Savigliano, Bra, Mondovì e Chiusa Pesio) organizzato in collaborazione con Bus Company per garantire ai gruppi un comodo e vantaggioso servizio di trasporto andata e ritorno, è partita lo scorso week end la nuova campagna “Stasera guido, quindi bevo gratis!”, che omaggia di una birra analcolica Paulaner tutti coloro che si dichiarano “guidatore designato” quando parcheggiano all’evento.

Inoltre, in collaborazione con i Carabinieri di Cuneo, sabato 11 ottobre ritorna il camper “Un soffio ti può salvare la vita” della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, un ambulatorio mobile dove informarsi sui rischi dell’alcol alla guida ed effettuare gratuitamente l’alcol test, grazie alla presenza di un medico volontario. Per tutta la serata saranno distribuiti gratuitamente alcol test monouso, resi disponibili grazie a Federfarma e si potranno chiedere ricevere chiarimenti sul codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza.

Oktoberfest Cuneo sarà aperto presso l’Area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta), fino a domenica 12 ottobre 2025, il giovedì e venerdì a partire dalle ore 18 e il sabato e la domenica dalle 11. Maggiori informazioni e il programma completo sul sito www.oktoberfestcuneo.it.