Ogni anno sempre più rifiuti raccolti in provincia di Cuneo grazie a "Spazzamondo"

SERGIO RIZZO - Spazzamondo è la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo che dal 2021 coinvolge Comuni, cittadini, associazioni, scuole e aziende del territorio per manifestare il proprio impegno a prendersi cura dell’ambiente. Una giornata simbolo che vuole lasciare un messaggio da portare avanti ogni giorno. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Crc, in collaborazione con Protezione Civile, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpci, Cooperativa Erica, i Consorzi Acem, Cec, Csea e Coabser e con il patrocinio dell’ufficio Scolastico provinciale di Cuneo.

Ogni giorno vengono gettati a terra centinaia di rifiuti, bottigliette di plastica, fazzoletti, mozziconi di sigarette e oggetti che inquinano la natura e deturpano l’ambiente. Da soli questi oggetti impiegano anni per essere smaltiti alterando l’ecosistema in cui viviamo, ma basta un piccolo gesto per fare la differenza e preservare la bellezza della nostra natura. Con l’iniziativa "Spazzamondo, cittadini attivi per l’ambiente" si vogliono sensibilizzare i cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni, per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente.

Grande successo anche nel Comune di Lesegno per questa edizione di "Spazzamondo" 2024, che, organizzata dalla Fondazione Crc, ha ottenuto a un ottimo risultato avente come obiettivo, ripulire dai rifiuti le aree del paese mobilitando decine di volontari. A Lesegno erano presenti 26 persone, che hanno raccolto oltre 500 kg di materiale, tra plastica, indifferenziato e carta che, successivamente, è stato trasportato in discarica per lo smaltimento differenziato.

Sergio Rizzo