"Officina Santachiara Estate": a Cuneo 35 spettacoli tra teatro, musica e danza all'aperto

CUNEO CRONACA - Dispari Teatro (già Compagnia Il Melarancio) presenta Officina Santachiara Estate, la nuova rassegna estiva che animerà la città di Cuneo con 35 appuntamenti tra teatro per tutti, spettacoli per famiglie, teatro di figura, musica e danza. Gli eventi si svolgeranno all’aperto, nel cortile dell’IPSIA (ingresso da via Cacciatori delle Alpi 4), dal 20 giugno al 31 agosto 2025.

La rassegna si apre venerdì 20 giugno alle ore 21 con Cabaret Artico, un brillante cabaret interattivo firmato Dispari Teatro: uno spettacolo scenografico e divertente che affronta con ironia il tema del cambiamento climatico. Al termine, un brindisi inaugurerà ufficialmente la rassegna, la prima sotto la nuova denominazione della compagnia.

Domenica 22 giugno alle 17:30 sarà la volta di Doors della Compagnia del Buco, spettacolo di clown e teatro dell’assurdo per famiglie, vincitore del Premio Nazionale di Teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati” 2024 e dei Mirabilia Awards 2023. Mercoledì 25 giugno alle ore 21 debutta la sezione musicale con il primo dei “mercoledì musicali”: protagonista il Trio O’Carolan con le incantevoli atmosfere della musica tradizionale irlandese. Il calendario completo della rassegna sarà reso disponibile nei prossimi giorni sui canali ufficiali della compagnia.