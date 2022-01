Occupazione posti letto ordinari al 26%, terapie intensive 21,7%: Piemonte ancora in zona gialla

CUNEO CRONACA - Nella settimana 27 dicembre-2 gennaio in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.35 a 1.44 e la percentuale di positività dei tamponi sale al 18%. L’incidenza è di 1.817,04 casi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è del 21,7% e quello dei posti letto ordinari è del 26%. Numeri che, seppur in crescita, mantengono il Piemonte in zona gialla anche per la settimana da lunedì 10 a domenica 16 gennaio in base a questo pre-report settimanale del ministero della Salute-Istituto superiore di Sanità (oltre al dato pesantissimo dell'incidenza, la soglia del 20% nelle terapie intensive per rimanere in zona gialla è stata superata, ma la soglia del 30% per i posti letto ordinari è ancora rimasta sotto il limite).

“Ritengo le nuove misure una soluzione di equilibrio - commenta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Ero favorevole a un obbligo vaccinale selettivo e la scelta sugli over 50 è un buon compromesso, perché riguarda le fasce d’età a maggior rischio di ospedalizzazione. Sui tamponi, invece, alla luce della situazione epidemiologica attuale con un numero molto alto di positivi in buona parte asintomatici, le Regioni hanno chiesto al Governo una riflessione sull’opportunità di continuare a fare i test a chi non mostra sintomi, rispetto alla possibilità di concentrarsi principalmente su chi li manifesta e ha quindi bisogno di essere curato. Si tratta però di una valutazione medica su cui dovrà esprimersi il Cts. Anche sulla scuola ritengo la scelta di equilibrio, era importante un intervento che tenesse conto della situazione attuale, ma allo stesso tempo tutelasse il più possibile la didattica in presenza, differenziando le misure per i vaccinati”.