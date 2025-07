Occit'amo: folk, elettronica e tradizioni in scena tra Piasco, Limone, Barge e Ostana

CUNEO CRONACA - Proseguono gli appuntamenti con Occit’amo, il festival che abbraccia le valli del Cuneese con un ricco calendario di concerti e proposte culturali, volti ad affermare l’identità e la tradizione locale e a rivelarla al mondo, grazie alla sinergia con realtà del panorama nazionale e internazionale.

Domani, venerdì 1° agosto, in piazza Biandrate a Piasco, si cena a base di ravioles del Pastificio MB e birra Kauss per prepararsi alla “Notte elettro folk”, dove la musica occitana incontrerà l’elettronica con i concerti del Gran Bal Dub, composto tra gli altri da Sergio Berardo e Madaski, dei Lindal e dei Lou Loop Pitakass (nella foto); sabato 2 agosto, invece, Occit’amo festival porterà al lago Terrasole di Limone Piemonte, lo spettacolo folk catalano delle cornamuse di Graus Sergi Llena Mur, accompagnato da fisarmonica-chitarra e contrabbasso, con replica nel pomeriggio di domenica 3 agosto a Canosio; giovedì 7 agosto, all’ex stazione di Barge, il “Trio dell’appennino” presenterà mazurche, valzer, ballate e alessandrine dalle terre tra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia; infine sabato 9 agosto, alle 17 presso l'Ala Coperta - La Villa, a Ostana, ci sarà il Gran Ballo con le danze occitane di Daniela Mandrile e, alla sera, per chiudere in bellezza, è in programma il concerto dei Bistrò Dalfin. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Gli appuntamenti di Occit’amo festival rientrano nell’ampio cartellone di eventi di Suoni delle Terre del Monviso.

Inoltre, in collaborazione con Terres Monviso, presso il santuario di Castelmagno (via Don Giacomo Mascarello, 1), da giovedì 7 a martedì 12 agosto, sarà possibile visitare la mostra “La montagna custode di legami”, con quadri di Ivan Pelizzari e foto di Dario Gribaudo, in ricordo di Samuele, “piccolo camoscio” della Valle Grana.