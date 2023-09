Dove la musica contemporanea incontra la tradizione: Occit'amo torna a Saluzzo con Open Sound

CUNEO CRONACA - Venerdì 15 settembre, dalle 17 presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, il festival Occit’amo e l’associazione culturale Multietnica presentano la prima nazionale della performance “OSA 2.3 Reliving Occitania”, una produzione inedita e originale Open Sound basata sul dialogo tra sonorità contemporanee e suoni della tradizione occitana e realizzata nel quadro del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” della Compagnia di San Paolo. La performance, a ingresso gratuito, sarà introdotta dal dj set "Roots and Future", un percorso di sintesi tra tradizione ed innovazione sonora a cura di Raffaele Costantino e con la partecipazione di Alioscia Bisceglia, direttore artistico e curatore del progetto OSA.

L’evento del 15 settembre è la restituzione al pubblico di un lavoro di ricerca, sperimentazione residenze artistiche e coproduzione, sviluppato in Occitania dal progetto OSA tra il 2022 e il 2023. L’appuntamento rientra nel cartellone di Occit’amo, grande festival diffuso che si svolge tra le Valli Occitane, con incursioni oltralpe, pronto ad accogliere tanti artisti e musicisti per affermare, attraverso lo scambio tra culture diverse, la vitalità e l’attualità della tradizione del territorio occitano e non solo.

ll programma:

- ore 17.00: tavolo introduttivo presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale;

- ore 18.30: aperitivo con prodotti della Basilicata;

- ore 19.30: dj set "Roots and Future" a cura di Raffaele Costantino con la partecipazione di Alioscia Bisceglia, direttore artistico del progetto OSA;

- ore 21.00: performance live “OSA 2.3 - Reliving Occitania”