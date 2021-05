Nuovo pediatra a Cuneo: dal 1 giugno entrerà in servizio Agnese Eleonora Beltramo

CUNEO CRONACA - Dal 1 giugno prossimo si inserisce quale Pediatra di Libera Scelta a tempo indeterminato la Dr.ssa Agnese Eleonora Beltramo, prestando la propria attività a Cuneo presso l’ambulatori odi via Bongioanni 46 nei seguenti giorni e orari:

lunedi, dalle 9 alle 13, (dalle ore 14 alle 15 nei mesi da novembre a maggio); martedi dalle 9 alle 13; mercoledì dalle ore 15 alle ore 19; giovedi dalle ore 14.30 alle ore 17.30, venerdi dalle ore 09 alle ore 13.

sempre previo appuntamento al 0171/1645786 oppure al 327/8198758. mail pediatra.beltramo@gmail.com

Per la scelta occorre presentarsi ad uno degli sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio, con la limitazione che se la distanza tra la loro residenza/domicilio e lo studio del pediatra (PLS) che intendono scegliere supera i 20 chilometri, dovranno avere l’accettazione da parte del PLS nei cui confronti intendono effettuare la scelta e compatibilmente con la loro disponibilità di posti al momento della scelta.

Si ricorda alla cittadinanza che in via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le eventuali richieste di Scelta PLS, unitamente ad un documento di identità al seguente indirizzo: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it

Sarà inoltre possibile effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.