Nuovo ospedale, traffico, crisi idrica e invasi: gli argomenti in Consiglio comunale a Cuneo

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 27 febbraio alle 17 con prosieguo martedì 28 febbraio alle 18 nella sala delle riunioni del Palazzo Municipale.

Il dettaglio degli oggetti che verranno trattati si può trovare sull'ordine del giorno di seguito.

PROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNO

Ordine del giorno in merito a "Campagna Riprendiamoci il Comune" presentato dai Consiglieri Comunali Toselli Luciana, Fierro Aniello, Sturlese Ugo (Cuneo per Beni Comuni) e Bongiovanni Claudio (Cuneo Mia).

Ordine del giorno in merito a "Destinazione fondi ex-art. 20 per l'edilizia ospedaliera e fondi per interventi antisismici e antincendio alla rigenerazione dell'Ospedale S. Croce come Ospedale Unico di Cuneo" presentato dai Consiglieri Comunali Toselli Luciana, Fierro Aniello e Sturlese Ugo (Cuneo per i Beni Comuni) e Bongiovanni Claudio (Cuneo Mia).

Ordine del giorno in merito a "Assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Solidale Democratica", "Crescere insieme", "Centro per Cuneo lista civica", "Partito Democratico" e "Gruppo misto di maggioranza".

Ordine del giorno in merito a "Invasi ed emergenza idrica" presentato dai presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo Solidale Democratica", "Crescere insieme", "Centro per Cuneo lista civica", "Partito Democratico" e "Gruppo misto di maggioranza".

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

Oggetto: Fondazione Ospedale

Consigliere: Boselli Giancarlo

Oggetto: Viadotto Soleri

Consigliere: Boselli Giancarlo

Oggetto: Flussi di traffico in aumento nell'accesso e nell'attraversamento della frazione di San Rocco Castagnaretta

Consigliere: Sturlese Ugo

Oggetto: Scelta della sindaca favorevole al Biodigestore

Consigliere: Toselli Luciana

Oggetto: Sicurezza pubblica, implementazione e potenziamento dei sistemi elettronici di video-controllo e sorveglianza del territorio

Consiglieri: di Vico Mario, Beccaria Elio e Paschiero Luca

Oggetto: Impianto biodigestore di Borgo San Dalmazzo

Consigliere: Mallone Noemi

Oggetto: Strategia a medio-lungo termine e azioni concrete a breve termine che il Comune di Cuneo mette e metterà in campo per far fronte alla grave crisi idrica che si sta delineando

Consigliere: Armellini Paolo

Oggetto: Stato di degrado dei palazzi storici della Città di Cuneo (da Palazzo Della Chiesa-XVI secolo a Villa Invernizzi-XX secolo): prospettive di riqualificazione e utilizzo

Consigliere: Armellini Paolo

Oggetto: Nuovo polo scolastico e conseguente spostamento uffici Provveditorato e Regione Piemonte

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Oggetto: Pari opportunità per l'accesso agli asilo nido

Consigliere: Fierro Aniello

Oggetto: Finanziamento nuovo ospedale

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Oggetto: Adesione al Parco fluviale della città di Boves e realizzazione di un collegamento tra le due sponde del torrente Gesso

Consigliere: Civallero Franco

Oggetto: Nuovo biodigestore di Borgo San Dalmazzo

Consigliere: Civallero Franco

Oggetto: Chiusura Sala San Giovanni

Consigliera: Civallero Mavy