Nuovo ospedale di Savigliano, i 7 sindaci fanno il punto: iter avviato, ora servono passi formali

CUNEO CRONACA - Si è riunito il "direttorio" dei sette sindaci rappresentativi di tutti i comuni del quadrante nord ovest della provincia di Cuneo per fare il punto della situazione inerente la nota vicenda del nuovo ospedale di pianura che dovrà sorgere a Savigliano. Erano presenti i sindaci di Savigliano, Saluzzo, Fossano, Racconigi, Venasca, Lagnasco e Genola. I sette sindaci hanno confermato la soddisfazione per il lavoro svolto dall'Asl Cn1 sotto la guida del direttore Giuseppe Guerra, che ha portato all'invio nel dicembre scorso del progetto e di tutta la documentazione inerente all'indirizzo dell'Inail.

Si attendono adesso sviluppi formali e, allo scopo di avere notizie il più possibile precise in merito all'iter del progetto presso Inail, i sette sindaci hanno interpellato l'assessore regionale alla sanità Federico Riboldi. «La Regione Piemonte – ha risposto quest'ultimo ai sindaci – il 4 agosto 2025, in base all’accordo sottoscritto nel mese di giugno 2025, ha comunicato ad Inail le strutture ospedaliere su cui avviare nell’anno 2025 la verifica della progettazione ed ha inviato la documentazione progettuale disponibile per: il nuovo ospedale di Torino Nord (ASL Città di Torino), il nuovo ospedale nel Comune di Savigliano (ASL CN1), ed il nuovo ospedale nel Comune di Cambiano (ASL TO5). Entro la data del 31 dicembre 2025 le tre aziende sanitarie hanno inviato a Inail i progetti corredati di tutte le autorizzazioni. Per l’ospedale di Savigliano Inail ha già avviato l’attività di verifica sul progetto ritenendo il progetto appaltabile».

«La Regione – prosegue Riboldi – conferma quindi allo stato attuale prioritario l’avvio dell’iter di realizzazione per tutti e 3 i progetti trasmessi per i quali sono in corso interlocuzioni con Inail per la pianificazione delle azioni necessarie, come previsto nell’intesa operativa di giugno 2025. Sulla progettualità della Pellerina, Torino Nord, è bene precisare un aspetto. Il ricorso di alcuni comitati, legati alle frange della sinistra torinese, finché vigente al Tar e in attesa di espressione, bloccherà da parte di Inail il finanziamento all’opera. Ho parlato direttamente con il presidente Inail, che mi ha confermato, che l’istituto non procederà al finanziamento di opere oggetto di contenzioso. Questo stop non influirà in alcun modo sulle altre due progettualità».

I sindaci Antonello Portera, Dario Tallone, Franco Demaria, Silvano Dovetta, Valerio Oderda, Roberto Dalmazzo e Flavio Gastaldi ringraziano l'Assessore per i chiarimenti ed auspicano che a queste positive notizie facciano seguito percorsi formali che siano coerenti ed in linea con il cronoprogramma previsto. «Nello stesso tempo – dicono i primi cittadini – riteniamo fondamentale che parallelamente al percorso dell'ospedale possano procedere, sia nella progettazione che nella realizzazione, anche i sensibili miglioramenti della viabilità nel territorio di riferimento, che si rendono necessari sia per la vetustà di alcuni collegamenti, sia per le crescenti necessità che si prospettano proprio in vista della realizzazione del nuovo ospedale». In quest'ottica i singoli comuni si sono già attivati per avviare quanto di propria competenza.

(Immagine d'archivio)