Nuovo ospedale di Cuneo, "ferrovia delle meraviglie" e Tenda al centro del Consiglio comunale

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale a Cuneo è convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 29 gennaio alle 16 con prosieguo martedì 30 gennaio alle 17 e mercoledì 31 gennaio alle 17 nella sala delle riunioni del Palazzo Municipale, per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Ordine del giorno in merito a "nuovo ospedale unico di Cuneo: respingere il progetto di partenariato pubblico privato nella sede di Confreria, realizzare una completa riqualificazione con ampliamento della sede centrale del S. Croce, investire nei servizi sanitari territoriali (casa della comunità) e nella prevenzione (la salute in tutte le politiche)" presentato dai consiglieri comunali dei gruppi "Cuneo per i Beni Comuni" e "Indipendenti".

Ordine del giorno in merito a "una nuova mobilita' nel quartiere "Cuneo Centro" per favorire relazioni forti di comunità mediante la valorizzazione di corso Solaro, di piazza Martiri e della rete stradale di pertinenza" presentato dai consiglieri comunali dei gruppi "Cuneo per i Beni Comuni" e "Cuneo Mia".

Ordine del giorno in merito a "Ferrovia (Torino)-Cuneo-Ventimiglia-Nizza: la Regione Piemonte deve riattivare la quarta coppia di corse sulla linea prima della sospensione dell’attività amministrativa legata alla imminente scadenza elettorale come premessa ad un successivo potenziamento a 6 coppie con veicoli adeguati prima del prossimo inverno" presentato dai consiglieri comunali dei gruppi "Cuneo per i Beni Comuni" e "Cuneo Mia".

Ordine del giorno in merito a "rifinanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione" presentato dai consiglieri comunali dei gruppi "Partito Democratico", "Crescere Insieme", "Centro per Cuneo Lista Civica", "Cuneo Solidale Democratica" e "Gruppo Misto di Maggioranza" – proposte di mozione di indirizzo.

Mozione di indirizzo in merito a "ennesimo ritardo consegna Cascina Vecchia di San Rocco" presentata dai consiglieri comunali Boselli Giancarlo e Armellini Paolo (Indipendenti).

Mozione di indirizzo in merito a "situazione Colle di Tenda - accordo sul fondo di sviluppo e coesione - sanità" presentata dai consiglieri comunali Boselli Giancarlo e Armellini Paolo (Indipendenti).

Mozione di indirizzo in merito a "Amos" presentata dai consiglieri comunali Boselli Giancarlo e Armellini Paolo (Indipendenti).

Mozione di indirizzo in merito a "nomine nel Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo" presentata dai consiglieri comunali Boselli Giancarlo e Armellini Paolo (Indipendenti).

Mozione di indirizzo in merito a "comunicazione dell'amministrazione comunale" presentata dai consiglieri comunali Boselli Giancarlo e Armellini Paolo (Indipendenti).

Mozione di indirizzo in merito a "Miac - Società Consortile per azioni" presentata dai consiglieri comunali Boselli Giancarlo e Armellini Paolo (Indipendenti).