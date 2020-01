Nuovo medico di base a Ceva e Garessio: come sceglierlo e gli orari dal 1° febbraio

Dal 1° febbraio il dottor Giuseppe Biondo prenderà servizio quale medico titolare di medicina generale prestando la propria attività presso gli ambulatori di Ceva e Garessio, in provincia di Cuneo, nei seguenti orari e recapiti telefonici:

Ceva, via Marenco 50 - telefono 349/5236356.

Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00

Garessio, via Lepetit 38 - telefono 349/5236356.

Martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Gli assistiti residenti in tale area, per effettuare la scelta del nuovo sanitario, dovranno recarsi presso gli sportelli distrettuali muniti di tessera sanitaria/codice fiscale e un documento di riconoscimento. Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’Asl Cn1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

E’ inoltre possibile, qualora si abbiano le credenziali, effettuare la scelta del medico online mediante il Sistema Piemonte. Si ricorda inoltre che gli assistiti potranno effettuare la scelta del medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio, con la limitazione che la distanza tra la loro residenza/domicilio e lo studio del medico di base non superi i 20 chilometri; qualora il criterio non venga rispettato sarà necessaria l’accettazione da parte del medico di Medicina Generale compatibilmente con la disponibilità di posti al momento della scelta.