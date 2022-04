Nuove imprese per il turismo nei Comuni del Gal Mongioie: aperto bando pubblico

SERGIO RIZZO - Bando pubblico per la creazione di nuove imprese per il potenziamento dei servizi per il turista n. 1.2022 - operazione 6.2.1. Il Bando concede un sostegno sotto forma di premio all’insediamento di nuove microimprese, ai sensi racc. Ue 2003/361/Ce, non agricole, finalizzato al rafforzamento dell’offerta turistica di accoglienza e di servizio per il turismo.

Gli aspiranti imprenditori dovranno presentare un Business Plan validato dagli sportelli creazione d’impresa regionali (Mip) ed un Piano Aziendale redatto sul modello dell’Allegato 1 del bando che descriva in modo completo ed esaustivo il progetto di nuova impresa. Beneficiari: persone fisiche che avviano una nuova attività con sede operativa nei Comuni del Gal Mongioie che aderiscono ai servizi di programmazione territoriale nei confronti delle imprese ivi operanti: disoccupati, inattivi (persone che non sono attualmente occupate e non sono alla ricerca attiva di lavoro), occupati - di età compresa tra i 18 e i 61 anni non ancora compiuti. Microimprese non agricole di recente costituzione costituite da massimo 180 giorni. Farà fede la data di iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando che non abbiano seguito o concluso positivamente il percorso di assistenza ex ante del Programma Mip.

Scadenza per la presentazione delle domande di contributo per via telematica, tramite l'applicativo di Sistema Piemonte: lunedì 31 ottobre 2022, ore 12. Gli uffici del Gal sono a disposizione per informazioni e chiarimenti all'indirizzo email info@galmongioie.it al quale si prega di fare riferimento per delucidazioni e dubbi che dovessero sorgere. Sarà cura degli operatori del Gal. Mongioie rispondere alle osservazioni nel minor tempo possibile.

Sergio Rizzo