Vaccinati 7028 over80 e 9976 over70: somministrato 89,5% di dosi disponibili in Piemonte

CUNEO CRONACA - Sono 26.871 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate mercoledì 14 aprile all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 19.30). A 4392 è stata somministrata la seconda dose. 7028 gli over80 e 9976 i settantenni (di cui 2884 vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 1.111.335 dosi (di cui 361.116 come seconde), corrispondenti all’89,5% di 1.239.440 finora disponibili per il Piemonte. Sono in consegna 109.980 dosi di vaccino Pfizer.