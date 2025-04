Nuova perturbazione porta piogge e temporali in Granda, schiarite a inizio settimana

CUNEO CRONACA - Arpa Piemonte riferisce che un minimo depressionario si muoverà dal Golfo di Biscaglia al Golfo del Leone, determinando un graduale aumento dell'instabilità a partire dai settori alpini occidentali.

Si prevedono rovesci e locali temporali, con un'estensione progressiva alle pianure adiacenti. Domenica, il minimo stazionerà sul Mediterraneo occidentale, convogliando moderate correnti umide orientali a tutte le quote nella nostra regione e mantenendo condizioni perturbate per gran parte della giornata.

Un graduale miglioramento interverrà a partire dal nord nel corso della serata. Lunedì, il minimo tenderà a spostarsi verso sud-est, favorendo un'attenuazione dei flussi umidi orientali e una maggiore variabilità.

Domenica 27 aprile

Nuvolosità: fino al pomeriggio nuvoloso o molto nuvoloso; successive schiarite irregolari sui settori a nord del Po.

Precipitazioni: deboli o moderate, localmente forti tra Torinese e Cuneese, più diffuse e persistenti a ridosso delle vallate alpine tra Cuneese e Canavese. Dal tardo pomeriggio fenomeni in attenuazione ed in graduale esaurimento sui settori a nord del Po. Quota neve mediamente sui 2000 metri, sui 1800 metri al mattino sui settori alpini occidentali.

Zero termico: in calo al primo mattino sui 2200-2400 metri, in rialzo dal pomeriggio sui 2500-2600 metri.

Venti: generalmente moderati dai quadranti orientali a tutte le quote.

Lunedì 28 aprile

Nuvolosità: in prevalenza nuvoloso nella prima parte della giornata con addensamenti più consistenti sul settore occidentale; da metà

giornata schiarite a partire dai settori nordorientali.

Precipitazioni: deboli o localmente moderate fino al primo mattino a ridosso delle vallate del Cuneese e del Torinese fino agli sbocchi vallivi, in graduale attenuazione e a carattere sparso nel corso della mattinata; al pomeriggio piovaschi sparsi nelle vallate alpine nordoccidentali.

Zero termico: in lieve aumento fino ai 2600-2700 metri.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti orientali a tutte le quote.