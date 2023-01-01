Nuova perturbazione in arrivo sulla Granda, poi sole nel weekend nelle prossime ore

CUNEO CRONACA - Dal pomeriggio di giovedì 5 febbraio l'avvicinamento di un nuovo impulso perturbato, associato alla vasta saccatura atlantica presente al largo delle Isole Britanniche, apporterà un peggioramento del tempo con prime precipitazioni sulle Alpi Cozie e Marittime.

In serata - fa sapere Arpa Piemonte - l'approfondimento di un minimo sul Golfo Ligure determinerà una marcata intensificazione dei venti e delle precipitazioni sul basso Piemonte, più intense al confine con la Liguria, con una quota neve localmente in calo fino a 500-700 metri.

La perturbazione sarà comunque rapida e ampie schiarite sono attese già nel corso della mattinata di venerdì. Per il fine settimana si prevedono condizioni stabili, con tempo soleggiato soprattutto sulle Alpi; dal pomeriggio di domenica una nuova perturbazione si avvicinerà dalla Francia, apportando un aumento delle nubi e nuove nevicate sulle Alpi meridionali.

Venerdì 6 febbraio

Nuvolosità: nuvoloso al primo mattino, con progressive ampie schiarite fino cielo a poco o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Possibili foschie e locali banchi di nebbia in formazione sulle pianure in serata.

Precipitazioni: deboli residue nella notte e al primo mattino, moderate o localmente forti sul settore appenninico, con quota neve generalmente sui 1000 metri e sui 600-800 metri sulle Alpi Liguri al primo mattino, in rapido aumento.

Zero termico: in nuovo deciso aumento fino a 2100 metri a sud e 1900 metri a nord.

Venti: moderati in montagna, da nord-ovest sulle Alpi e dai quadranti settentrionali sull'Appennino, in rotazione da ovest nel pomeriggio; deboli variabili in pianura.

Sabato 7 febbraio

Nuvolosità: cielo prevalentemente soleggiato sulle Alpi, più grigio altrove per nubi basse e foschie dense, in dissolvimento nel corso della mattinata.

Precipitazioni: assenti, salvo pioviggine al confine con la Liguria al pomeriggio.

Zero termico: in calo già al mattino sui 1700-1800 metri.

Venti: deboli variabili a tutte le quote.

Domenica 8 febbraio

Nuvolosità: al mattino soleggiato in montagna e parzialmente nuvoloso in pianura, con foschie e banchi di nebbia sulle pianure, dal pomeriggio nuovo aumento della copertura nuvolosa a tutte le quote.

Precipitazioni: dal pomeriggio deboli sul basso Piemonte, localmente moderate sulle Alpi Marittime. Quota neve sui 1000-1100 metri.

Zero termico: in calo sui 1500 metri, con valori inferiori intorno ai 1300-1400 metri a sud.

Venti: in prevalenza da est sulle Alpi e da nord-est altrove, in intensificazione in montagna nella seconda parte della giornata.