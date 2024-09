Nuova ondata di temporali, allerta gialla di Arpa in alcune zone del Piemonte

CUNEO CRONACA - Una vasta area depressionaria centrata a Nord delle isole britanniche si spinge fino allo Stretto di Gibilterra interponendosi tra due aree di alta pressione, una ad ovest associata all’anticiclone delle Azzorre e l’altra ad est estesa dall’Egeo fino alla Russia.

Dal pomeriggio odierno sono previsti rovesci e temporali che fino alle prime ore di mercoledì potranno risultare localmente intensi a ridosso delle vallate nordoccidentali e primi tratti di pianura adiacenti. Dopo una breve tregua attesa nel corso della mattinata di mercoledì, dalle ore centrali la nostra regione sarà interessata da nuovi rovesci e temporali via via più diffusi ed intensi, in particolare a partire dalla serata e fino al pomeriggio di giovedì, quando sono attese precipitazioni che potranno risultare significative su vaste aree del territorio regionale.

Un progressivo miglioramento è previsto nel corso della serata di giovedì con una graduale attenuazione delle precipitazioni ed il passaggio a condizioni più stabili nella giornata di venerdì.

In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso una iniziale allerta gialla per temporali per la giornata di domani su Alpi Pennine, Cozie e Graie e pianure centro-settentrionali.

Arpa Piemonte consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo e dell’allerta dei prossimi giorni sul sito dell’Agenzia.

Mercoledì 4 settembre

Nuvolosità: cielo nuvoloso con addensamenti sul Piemonte centro-occidentale al primo mattino. Temporanee schiarite dalla mattinata sulle pianure. Precipitazioni: nella notte e al primo mattino temporali moderati o forti sulle pianure centro-occidentali e sulla fascia pedemontana. Generale attenuazione nella mattinata e nuovo sviluppo di temporali nel pomeriggio ed in serata, più probabili sulla fascia montana e pedemontana alpina e prime pianure. I temporali andranno intensificandosi in serata. Zero termico: in calo, al mattino fino a 3800 metri e fino a 3600-3700 metri nella seconda arte della giornata. Venti: da sud in montagna, deboli al mattino in intensificazione nel pomeriggio e rotazione da sudovest in serata. In pianura deboli da est-nordest con rinforzi sul settore settentrionale, in particolare nel pomeriggio-sera. Giovedì 5 settembre Nuvolosità: molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: moderate diffuse già dal mattino, a carattere temporalesco con locali picchi forti o molto forti, in particolar modo nella prima parte della giornata. Attenuazione in serata. Zero termico: stazionario sui 3600-3700 metri al mattino, in aumento fino a 3900- 4000 metri in serata. Venti: moderati localmente forti in montagna, da sudest al mattino, in rotazione da est-nordest nel pomeriggio. Moderati in pianura e collina tra est e nordest, con rinforzi forti al mattino. Altri fenomeni: possibili forti raffiche di vento associate ai temporali. Venerdì 6 settembre Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni: deboli rovesci sparsi dalle ore centrali della giornata. Zero termico: in aumento fino a 4300-4400 metri. Venti: deboli localmente moderati dai quadranti occidentali in montagna, deboli da est-nordest in pianura con rinforzi al mattino.