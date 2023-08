"Nuotatori del Tempo Avverso": un tuffo rigenerante nelle acque fredde del Corsaglia a Bossea

SERGIO RIZZO - L'associazione Nuotatori del Tempo Avverso, capitanata dal cebano Roberto Giuria, come ormai da qualche anno, ha organizzato un bagno nel torrente Corsaglia, nei pressi delle famose Grotte di Bossea, in provincia di Cuneo, in una verdeggiante e fresca area picnic.

Quest’anno, in questa salubre località, sono arrivati soprattutto dalla Liguria più bagnanti, che grazie all’attività culturale dell’Anta hanno potuto praticare e capire i benefici dei bagni in acque fredde tra gli 11 e 17 gradi. Quella del torrente Corsaglia sabato era di 15 gradi. Ora, il nostro Mar Ligure arriva circa sui 30 gradi per cui non c’è la reazione della termogenesi che è l'elemento curativo (Blue Therapy).

L’ambiente al mare estivo, per la forte antropizzazione, non è favorevole. L’ideale sono i nostri verdi boschi (Green Therapy) con le “chiare, fresche e dolci acque” nei nostri torrenti e laghetti di montagna. A settembre, prima di ritornare al mare, il gruppo Anta si sposterà nella Val Tanaro, dove dal 2009 si svolgono i cimenti estivi.

Sergio Rizzo