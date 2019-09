NUCETTO/ Emozioni per la Marina al Napoleon Festival di Sarzana: a ottobre arrivano i celto- liguri "Taurini"

SERGIO RIZZO - Spiegano dal gruppo storico Reggimento “La Marina di Nucetto (Cn)” : "Siamo stati invitati a partecipare al “Napoleon Festival” di Sarzana Omaggio a Napoleone” in occasione del 250° anniversario della sua nascita. L’evento, organizzato dal Comune di Sarzana, ha visto la partecipazione di Charles Bonaparte principe Napoléon, discendente diretto di Jerome Bonaparte, re di Westfalia, fratello di Napoleone. Presente anche per la ratifica ufficiale dell’ingresso della città di Sarzana nella Federazione Europea delle Città Napoleoniche e nell’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa: Destination Napoléon.

Le celebrazioni sono iniziate nella giornata di sabato con la partecipazione di gruppi storici provenienti da tutta Italia e dall’estero con la partecipazione di un folto e interessato pubblico. Nella giornata di domenica 22, che avrebbe visto la rievocazione della battaglia per la conquista della fortezza da parte delle truppe alleate, causa l’allerta meteo di livello arancione sulla Liguria di levante, è stata purtroppo annullata.

Il gruppo storico per il momento riporrà le armi per la pausa invernale, ma l’attività dell’associazione La Marina proseguirà con un nuovo di “Vivi la Storia” con il prossimo appuntamento fissato per il primo fine settimana del 5 e 6 ottobre 2019 quando saranno ospiti a Nucetto il gruppo celto – ligure dei “Taurini” che organizzerà la serata di venerdì 4 ottobre sulle tradizioni celtiche e la nostra cultura locale. Per domenica 6 ottobre, presso il museo storico di Nucetto, sarà allestito un accampamento con le attività tipiche del tempo.”

Sergio Rizzo

(Nella foto: La Marina di Nucetto al Napoleon Festival di Sarzana)