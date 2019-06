NUCETTO/ Consegnata la Costituzione all'unico diciottenne del paese

SERGIO RIZZO - In occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione comunale di Nucetto, in provincia di Cuneo, come ormai da alcuni anni ha istituito la cerimonia di consegna della Costituzione italiana per dare valore all’ingresso dei giovani neo diciottenni alla partecipazione attiva della vita democratica della comunità. Enzo Dho, sindaco del Comune di Nucetto, ricordando le parole di Pietro Calamandrei, uno dei padri costituenti, che definì la Costituzione il "testamento di 100 mila morti", rivolgendosi agli studenti dell’Università di Milano nel 1955, disse: “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione".

Il sindaco Enzo Dho in tal modo ha inteso sottolineare il sacrificio dei tanti diciottenni durante le guerre per la nostra libertà. "La Costituzione – ha aggiunto il sindaco Dho – rappresenta la sintesi più alta delle regole di convivenza di una comunità. Nel consegnartela la comunità ti investe di un ruolo importante a cui tutti siamo chiamati: quello di cittadini coscienti e consapevoli dei diritti e dei doveri della convivenza civile. Compiere diciotto anni è un traguardo atteso e denso di significato, vuol dire essere artefici di scelte importanti per la propria vita e per la società, vuol dire maturità consapevole e costruttiva, vuol dire impegnarsi nel portare avanti le proprie idee e i propri ideali, vuole anche dire essere cittadini con la libertà di scegliere consapevolmente quello che vuoi fare. Compiendo diciotto anni entri nella pienezza della vita politica e civile del Paese, esercitando il diritto di voto e divenendo responsabile del tuo futuro". La Costituzione italiana quest’anno è stata consegnata a Mattia Gianmillari, unico diciottenne nucettese.

Sergio Rizzo