NUCETTO/ Approvato in Consiglio il bilancio di previsione 2021 che pareggia a 1.953.000 euro

SERGIO RIZZO - Il Consiglio comunale di Nucetto (Cn) riunitosi mercoledì scorso 31 marzo nella sala consigliare, ha approvato all’unanimità il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che pareggia per una quota pari a 1.953.000 euro.

“Visto il perdurare dell’emergenza Covid,– ha spiegato il sindaco Enzo Dho,– delle difficoltà economiche e sociali che la nostra comunità sta affrontando ormai da oltre un anno, abbiamo deciso di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef, le aliquote Imu e anche la Tasi, che continua a non essere applicata cosi come rimangono invariate le somme a carico delle famiglie sia per il trasporto alunni sia per la mensa scolastica.

È confermata per un altro anno la convezione col Comune di Bagnasco per il servizio di Polizia Locale. L’ammontare totale degli investimenti in conto capitale ammonta a 1.100.000 euro.

Queste sono le principali opere pubbliche che saranno realizzate nel corso di quest’anno: consolidamento del versante a monte dell’abitato e regimazione delle acque per l’importo di 809.000 euro. Interventi di ripristino delle strade interpoderali per circa 13.000 euro. Lavori di messa in sicurezza e conservazione dell’ex – albergo “Della trota”, lascito dei fratelli Vassallo, per 180.000 euro. Lavori di risanamento e valorizzazione del complesso ex– chiesa/canonica Santi Cosma e Damiano, finanziato col contributo della Fondazione Crt. Interventi di manutenzione estraordinaria del palazzo Comunale con la sostituzione degli infissi, cofinanziato grazie al contributo ottenuto dalla Regione Piemonte sulla L.R. 18/84. Tra i vari interventi in programma– prosegue il sindaco Dho – è intenzione dell’amministrazione comunale proseguire nella valorizzazione dell’area dell’ex– miniera di carbone.

Si intendono attuare degli interventi di messa in sicurezza della discenderia principale e della galleria “del Melo”, di recente scoperta, e organizzare eventi e giornate di studio/ricerca con la partecipazione di gruppi speleologici, come già avvenuto lo scorso anno”.

Sergio Rizzo

(Nella foto: il sindaco di Nucetto Enzo Dho)