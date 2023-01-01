Nubifragi in Piemonte e piogge diffuse in Granda, fiumi in crescita ma sotto i livelli di guardia

Valori significativi in 12 ore anche tra Astigiano ed Alessandrino con Acqui Terme (AL) 97.3 mm e Mombaldone Bormida (AT) con 74,8 mm (73,4 in 6 ore). I corsi d’acqua piemontesi sono in generale incremento, pur mantenendosi al di sotto del livello di guardia; si registra una piena ordinaria del Toce nella sezione di Domodossola e repentini innalzamenti dei livelli del reticolo secondario in corrispondenza dei forti rovesci.

Confermata per oggi, dunque, allerta arancione per rischio idrogeologico su Piemonte settentrionale e gialla su Torinese e zone meridionali con innalzamento dei livelli del reticolo secondario, locali esondazioni e allagamenti, fenomeni di versante e cadute alberi.

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte continua a monitorare la situazione derivante dalle forti precipitazioni che hanno interessato e stanno interessando Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e pianura settentrionale, dove fino alla mezzanotte è in vigore l’allerta arancione diramata da Arpa.

Al momento sono attivi 65 Centri operativi comunali e risultano la chiusura in via cautelativa delle statali del Colle della Maddalena ad Argentera, di quella della Val Formazza e della 549 a Calasca Castiglione (VB). Oltre 1900 i casi di disalimentazione dell’erogazione di corrente elettrica, con picchi nel Vercellese e nel VCO.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi ringraziano i volontari che sono all’opera per il monitoraggio della situazione ed invitano i cittadini alla prudenza ed a evitare spostamenti se non strettamente necessari, soprattutto nelle zone montane.

Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte.

Venerdì 29 agosto