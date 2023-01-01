Nubifragi in Piemonte e piogge diffuse in Granda, fiumi in crescita ma sotto i livelli di guardia

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - La profonda area depressionaria attualmente sta interessando tutta l’Europa occidentale e continua a convogliare intense correnti umide da sudovest sul Piemonte portando piogge e temporali diffusi. Le precipitazioni proseguiranno nel pomeriggio moderate, con picchi forti sul settore settentrionale, anche a carattere di nubifragio.
Dalla serata - fa sapere Arapa Piemonte - è attesa un’attenuazione dei fenomeni a partite da sudovest, anche se rimarranno residui temporali su Verbano, Vercellese e Novarese fino al primo mattino di venerdì.
Nel pomeriggio di venerdì si assisterà ad una nuova ripresa delle piogge con valori più intensi sui settori già interessati oggi, anche a carattere temporalesco. Miglioramento del tempo nel fine settimana.
Alle ore 14 di giovedì 28 agosto, Arpa registra forti precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporalesco, sul Piemonte e in particolare nel Biellese e nella zona dei laghi, con accumuli compresi tra 120 mm e 150 mm in 12 ore sulle zone del Lago Maggiore. I valori più significativi in 12 ore sono stati registrati a Cicogna (VB) con 231.1 mm, Sambughetto (VB) con 200,2 mm, Mottac (VB) con 194,0 mm e Oropa Santuario (BI) con 157,3 mm.
Valori significativi in 12 ore anche tra Astigiano ed Alessandrino con Acqui Terme (AL) 97.3 mm e Mombaldone Bormida (AT) con 74,8 mm (73,4 in 6 ore). I corsi d’acqua piemontesi sono in generale incremento, pur mantenendosi al di sotto del livello di guardia; si registra una piena ordinaria del Toce nella sezione di Domodossola e repentini innalzamenti dei livelli del reticolo secondario in corrispondenza dei forti rovesci.
Confermata per oggi, dunque, allerta arancione per rischio idrogeologico su Piemonte settentrionale e gialla su Torinese e zone meridionali con innalzamento dei livelli del reticolo secondario, locali esondazioni e allagamenti, fenomeni di versante e cadute alberi.
La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte continua a monitorare la situazione derivante dalle forti precipitazioni che hanno interessato e stanno interessando Verbano, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e pianura settentrionale, dove fino alla mezzanotte è in vigore l’allerta arancione diramata da Arpa.
Al momento sono attivi 65 Centri operativi comunali e risultano la chiusura in via cautelativa delle statali del Colle della Maddalena ad Argentera, di quella della Val Formazza e della 549 a Calasca Castiglione (VB). Oltre 1900 i casi di disalimentazione dell’erogazione di corrente elettrica, con picchi nel Vercellese e nel VCO.
Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi ringraziano i volontari che sono all’opera per il monitoraggio della situazione ed invitano i cittadini alla prudenza ed a evitare spostamenti se non strettamente necessari, soprattutto nelle zone montane.
Nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte.
Venerdì 29 agosto
Nuvolosità: molto nuvoloso al primo mattino, parziale attenuazione delle nubi in mattinata e copertura più compatta nel pomeriggio.
Precipitazioni: residui rovesci e temporali moderati al primo mattino sul Piemonte settentrionale con locali picchi forti. Temporanea pausa delle precipitazioni al mattino e nuova ripresa nel pomeriggio con valori moderati sulla regione, e picchi forti sul Piemonte centro-settentrionale, anche a carattere temporalesco.
Zero termico: in sensibile calo sui 3300-3400 metri nel pomeriggio e 3100-3200 metri in serata.
Venti: moderati localmente forti in montagna, da sud sull'Appennino, sulle Alpi da sudovest al mattino in rotazione da ovest dal pomeriggio; deboli tra est e nordest in pianura.
Sabato 30 agosto
Nuvolosità: residua nuvolosità al primo mattino, poi rapido rasserenamento fino a cielo soleggiato.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in progressivo aumento nel corso della mattinata a partire da sudovest, fino a 4200-4300 metri in serata.
Venti: deboli a tutte le quote, da nordovest sulle Alpi, da nord sull'Appennino e variabili altrove.
Domenica 31 agosto
Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con addensamenti a ridosso dei rilievi nel pomeriggio.
Precipitazioni: assenti salvo deboli piovaschi pomeridiani sui settori alpini.
Zero termico: stazionario sui 4000-4100 metri.
Venti: deboli su tutta la regione, da ovest sulle Alpi e variabili altrove.