Novembre inizia con nuvole, pioggia e qualche grado in meno in provincia di Cuneo

Nuvolosità: aumento della nuvolosità in nottata con cielo nuvoloso al mattino; da metà pomeriggio progressive schiarite sui settori occidentali e settentrionali. Foschie e banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali al primo mattino.

Precipitazioni: piogge e rovesci sparsi in transito da ovest verso est da metà mattinata, di intensità moderata tra Alpi Cozie e Marittime, localmente forti sulle creste di confine; fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio sulle zone a nord del Po, più persistenti in serata sul settore sudorientale.

Zero termico: in calo al mattino sui 3100 metri; in rialzo al pomeriggio sui 3300 metri.

Venti: moderati sudoccidentali in montagna e fino a quote collinari, forti al mattino tra Alpi Cozie e Liguri, in rotazione da ovest ed in attenuazione sulle Alpi dal pomeriggio; deboli variabili sulle pianure.

Mercoledì 2 novembre